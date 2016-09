Internationaler ELCA-Trendpreis „Bauen mit Grün“ geht nach England

Der Internationale Trendpreis „Bauen mit Grün“ 2016 wurde heute von der European Landscape Contractors Association (ELCA) an ein Privatgarten-Projekt aus England vergeben. Auf der 22. Internationalen Fachmesse Urbanes Grün und Freiräume – Planen - Bauen - Pflegen, der „GaLaBau 2016“, zeichnete ELCA-Präsident Emmanuel Mony das Projekt „The Box House, Sevenoaks in Kent“ mit dem begehrten ELCA-Trendpreis aus.

Das englische Hausgartenprojekt The Box House, Sevenoaks in Kent wurde auf der GaLaBau 2016 in Nürnberg mit dem ELCA Trendpreis ausgezeichnet. Die Bauherren Gill und Keith Roberts, der Landschaftsarchitekt Andy Sturgeon und der Landschaftsgärtner Mick Callahan von Linden Landscapes Domestic Gardens Ltd. nahmen den Preis von ELCA Präsident Emmanuel Mony entgegen. (Foto: ELCA)