GaLaBau-Innovations-Medaille: Die Gewinner 2016

15.09.2016

Zur 16. Auflage des BGL-Neuheitenwettbewerbs auf der 22. GaLaBau, der internationalen Fachmesse für Urbanes Grün und Freiräume – Planen – Bauen – Pflegen, wurden 15 Produktneuheiten mit der GaLaBau-Innovationsmedaille 2016 ausgezeichnet.

„Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Vielzahl an interessanten Einreichungen erhalten. Insgesamt waren es 124 Neuheiten, die die Jury bewerten musste. Besonders beeindruckte die Jury, die hohe Innovationskraft und die Praxistauglichkeit der Produkte“, freut sich August Forster, Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) anlässlich der Verleihung der Innovationsmedaillen. „Die Digitalisierung und Automatisierung hat auch in diesem Jahr weiter zugenommen und unterstreicht die Zukunftsfähigkeit der Branche des Garten- und Landschaftsbaus“, so Forster.

Mit der Galabau-Innovationsmedaille prämiert der BGL die erfolgreiche Entwicklung neuer und fortschrittlicher Lösungen bei Produkten oder Verfahren für den Bau und die Pflege landschaftsgärtnerischer Anlagen. Für die Auswahl der 15 Gewinner zeichnete sich die GaLaBau-Bewertungskommission verantwortlich, die sich aus Vertretern des BGL, der Fachhochschulen, der Berufsgenossenschaft, der Landschaftsarchitekten und Unternehmen des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaues zusammensetzte.

Die Kriterien für die Bewertung:

Das Produkt muss völlig neuartig und mit keinem bisher bekannten Produkt vergleichbar oder eine wesentliche Weiterentwicklung eines bereits in der Praxis bewährten Produktes sein. Erfüllt sein müssen außerdem weitere Bewertungskriterien, wie die Vereinfachung und/oder Verbesserung der Organisationsabläufe im Büro und/oder auf den landschaftsgärtnerischen Baustellen, die Vereinfachung und/oder Verbesserung der Arbeitsbedingungen und/oder der Prozessabläufe auf den landschaftsgärtnerischen Baustellen, die Verbesserung der Arbeitsqualität auf landschaftsgärtnerischen Baustellen, die Steigerung der Arbeitsleistung sowie die Verbesserung unter ökologischen Gesichtspunkten.

Eines der wichtigsten Zulassungskriterien zur Bewerbung um die GaLaBau-Innovations-Medaille ist der Nachweis, dass das Produkt den Produkthaftungsgesetzen des Herkunftslandes oder den geltenden einschlägigen Verordnungen (zum Beispiel Konformitätserklärung, CE-, GS-, TÜV-Prüfung), Richtlinien oder anderen Regeln (zum Beispiel ISO, EN, DIN) nach heutigen Erkenntnissen entspricht. Ebenso nachgewiesen werden muss, dass die umweltgerechte Herstellung sowie die umweltgerechte Entsorgung des Produktes nach der Verwendungsphase nach heutigen Erkenntnissen sichergestellt ist.

Die Verleihung der GaLaBau-Innovations-Medaille 2016:

Die offizielle Verleihung der GaLaBau-Innovations-Medaille 2016 erfolgte am

Mittwoch, 14. September 2016, um 13:30 Uhr, im BGL GaLaBau Experten-Forum durch Mitglieder des Präsidiums des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL).

Folgende Firmen wurden für ihre Produkte beziehungsweise Verfahren mit der GaLaBau-Innovations-Medaille 2016 ausgezeichnet:



Bewerber: Novoter AG, Auberg 2, 4051 Basel, Schweiz

GaLaBau 2016: Halle 5, Stand-Nr.229

Produkt: airter® Kompakt 26170

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Der airter® Kompakt 26170 ist ein neu entwickeltes pneumatische Bodenbelüftungsgerät für Profis. Die Wurzelzone wird homogen und in einem kontinuierlichen Arbeitsgang mit Druckluft versorgt. Es ist auch für Hybridrasen geeignet.

Bewerber: Atlas Copco MCT GmbH, Langemarckstrasse 35, 45141 Essen

GaLaBau 2016: Halle 5, Stand-Nr.137

Produkt: RTEX

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Der pneumatische Abbruchhammer RTEX ist aufgrund eines neu entwickelten Arbeitsprinzips Constant Pressure Control eine Innovation. Beim RTEX tritt die Luft nur einmal aus, nämlich beim Rückhub des Kolbens. Ebenso ist das Gerät deutlich leichter als leistungsgleiche Geräte. Auch entstehen im Gegensatz zu konventionellen Hämmern weniger Vibrationen, wodurch eine zusätzliche Vibrationsdämpfung überflüssig wird. Unter diesen Bedingungen steigt die Arbeitsleistung durch längere Nutzung der Verwendung von kleineren Kompressoren bei gleichzeitiger Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften.

Bewerber: Kersten Arealmaschinen GmbH, Empeler Str. 95, 46459 Rees

GaLaBau 2016: Halle 9, Stand-Nr.321

Produkt: KM CONTROL

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Mit der „KM Control“ wird permanent die Höheneinstellung der Kehrwalze überwacht und automatisch nachgestellt. Dies vermindert den Verschleiß der Kehrwalze erheblich, und gleichzeitig wird ein gleichmäßiges Kehrergebnis erzielt. Weiterhin ist ein Sicherheits- und Bedienkomfortgewinn zu nennen. Daraus resultiert eine Steigerung der Arbeitsqualität.

Bewerber: AGRITEC GmbH, Gersdorfer Strasse 1-5, 68804 Altlussheim

GaLaBau 2016: Halle 9, Stand-Nr. 529

Produkt: SHOCKex AGRITEC

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Der Oberlenker SHOCKex ist ein innovatives federbelastetes System – vorwiegend für die Kompaktschlepperklasse – zur Dämpfung von mechanischen Schwingungen wie Vibrationen, Schlägen und Erschütterungen bei Anbaugeräten, die während der Fahrt anfallen. Anbaugeräte werden bei Transportfahrten schonender für Gerät und Trägerfahrzeug transportiert. Durch die Absorbierung der Schläge wird zudem die Lenkfähigkeit des Trägerfahrzeuges verbessert.

Bewerber: Vredo Dodewaard BV, Welysetraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Niederlande

GaLaBau 2016: Halle 8, Stand-Nr. 309

Produkt: Vredo SPORT mit DDS

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Mit dem sogenannten Dual Depth Dosage System (DDS) können mit einem Übergang zwei Aussaatmengen unabhängig voneinander durchgesät werden. Diese Innovation macht es möglich, zwei unterschiedliche Grasarten in einen Arbeitsgang zu säen und dabei die Saatmenge und die Saattiefe einzeln einzustellen.

Bewerber: BOMAG GmbH, Hellerwald, 56154 Boppard

GaLaBau 2016: Halle 7, Stand-Nr.222

Produkt: BT 60 G

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Die innovativen gasbetriebenen Stampfer verbessern die Arbeitsbedingungen des Bedieners grundlegend, da die CO-Belastung auf ein Minimum reduziert wird. Die Maschine kann daher auch in geschlossenen Räumen angewandt werden. Die geringe Abgasbelastung der Stampfer dient gleichzeitig dem Schutz der Umwelt. Die Gasbehälter lassen sich leicht wechseln.

Bewerber: Rainer Schrode, Ehrenfelser Weg 13, 72534 Hayingen

GaLaBau 2016: Halle 7, Stand-Nr.423

Produkt: MTS-Tiltrotatorsandwich

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Der MTS-Tiltrotator, der als „3D-Handgelenk“ zwischen Bagger und Tieflöffel arbeitet, ermöglicht im Grabenverbau größte Bewegungsfreiheit durch seine schmale Bauform. Außerdem können an den innen liegenden Hydraulikzylindern keine Beschädigungen durch den Verbau entstehen. Der neue Tiltrotator eignet sich insbesondere für beengte Baustellen. Der Wunsch des GaLaBaus, bei engsten Platzverhältnissen Freiraum für die Bedienung realisieren zu können, wurde mit diesem Produkt umgesetzt. Für alle Modelle ist zudem die Einbindung einer 3D- Baggersteuerung möglich.

Bewerber: Atlas Weyhausen GmbH, Visbeker Straße 35, 27793 Wildeshausen

GaLaBau 2016: Halle 7, Stand-Nr.429

Produkt: AR 65e mit hydraulischem Start-Stopp-System

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Das hydraulische Start-Stopp-System des Radladers wird als Innovation angesehen. Der Motor wird abgeschaltet, sobald das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist und weitere Voraus-setzungen für ein Abschalten erfüllt sind. Die neuartige Start-Stopp Funktion mit einem hydraulischem Druckspeicher hat keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Gerätes und greift nur, wenn keine Leistung vom Gerät gefordert wird. Das reduziert belastende Emissionen und spart Kraftstoffkosten.

Bewerber: Optigrün International AG, Am Birkenstock 15-19, 72505 Krauchenwies

GaLaBau 2016: Halle 4, Stand-Nr. 129

Produkt: Optigrün-Drossel 4.0 „Smart Flow Control“

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Die Optigrün-Drossel 4.0 „Smart Flow Control“ ist eine intelligente und dynamische Drossel für Retentionsdachbegrünungen, die durch Wettervorhersagen bzw. Wetterwarnungen in Verbindung mit Sensorik, Verrechnung und Abgleich der daraus gewonnenen Daten die Menge und den Zeitraum des Regenwassersablaufs vollautomatisch und optimal steuert. Dachbegrünungen erfahren durch diese Innovation eine Steigerung der Akzeptanz.

Bewerber: Techmar BV, Chopinstrasse 10-11, 7557 EH Hengelo, Niederlande

GaLaBau 2016: Halle 3, Stand-Nr.103

Produkt: LightPro Connector

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Ein neuer Verbinder für 12 V Kabel stellt durch sein einfaches Handling eine Innovation im GaLaBau-Trendsegment „Licht im Garten“ dar. Mit dem LightPro Connector kann man durch einmaliges Verdrehen verschiedene 12 V Lampen an die entsprechenden Grundkabel anschließen. Der Verbinder besteht aus einem Teil, ist formschön, wasserdicht und schnell zu handhaben.

Bewerber: Sportplatzservice Beyer, Inhaber Andrea Beyer, Bahnhofstraße 50, 16835 Lindow/Mark

GaLaBau 2016: Halle 4, Stand-Nr.439

Produkt: SUNREFLEX Stammschutzfarbe

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Die erste spritzfähige Stammschutzfarbe dient der Verringerung und Vermeidung von Frost- und Sonnenrissen an der Stammrinde bei Auftreten extremer Temperaturunterschiede. Es handelt sich dabei um ein innovatives Produkt, dessen Haltbarkeit auf Rindenstrukturen belegt wurde. Es ermöglicht dem GaLaBau eine Leistungssteigerung der Ausführung.

Bewerber: Funke Kunststoffe GmbH, Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm

GaLaBau 2016: Halle 4, Stand-Nr. 124

Produkt: Funke Gießring

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Der Funke Gießring wurde speziell für die Bewässerung von Baumpflanzungen entwickelt. Sein Einsatz stellt sicher, dass Bäume in der Anwachsphase ausreichend mit Wasser versorgt werden. Die leichte Handhabung und Montage, die robuste, recycelbare Ausführung aus wetterfestem Kunststoff stellen eine Innovation dar. Der Gießring dient als effektiver Schutz vor Mähschäden und Streusalz.



Bewerber: Pfanner Schutzbekleidung GmbH, Herrschaftswiesen 11, 6842 Koblach, Österreich

GaLaBau 2016: Halle 3A, Stand-Nr. 201

Produkt: JUCHTEN C 4

Begründung der GaLaBau-Bewertungskommission:

Ein neues, innovatives Material wurde erstmals in einem Schnittschutzschuh als besonderer Schnittschutz verarbeitet. Dadurch wurde die hohe Schutzklasse 3 übererfüllt. Somit entsteht eine größere Sicherheit für alle Anwender Die hohe Schnittschutzklasse bietet auch einen Rundumschutz im Vorderfuß. Das Material bietet auch Potential für weitere Anwendungen.

Bewerber: FLL-Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

Friedensplatz 4, 53111 Bonn

GaLaBau 2016: Halle 4A, Stand-Nr. 114

Produkt: FLL-Bildqualitätskatalog Freianlagen (BK FREI)

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Der Bildqualitätskatalog Freianlagen bietet mit seinen Bildern, Beschreibungen und Leistungsanforderungen erstmals die Möglichkeit, Leistungen anhand eines Bildqualitätskatalogs zu definieren und danach einen Vertrag zu schließen. Die Bildqualitätsmaßstäbe dienen zur Verdeutlichung der Leistungsbeschreibung und zur Kontrolle der Ausführung.



Bewerber: Verlag Eugen Ulmer, Poolredaktion GaLaBau, Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart

GaLaBau 2016: Halle 4A, Stand-Nr.323

Produkt: „interaktives GaLaBau-Bilder-Wörterbuch (iGBW)“

Begründung der GaLaBau Bewertungskommission:

Das interaktive GaLaBau-Bilder-Wörterbuch ist ein Katalog wichtiger im Garten- und Landschaftsbau vorkommender Arbeiten, verwendeter Materialien, benötigter Werkzeuge und üblicher Tätigkeiten. Das iGBW ist eine einmalige Übersicht die sich unter anderem für die Integrationsarbeit der GaLaBau-Flüchtlingslotsen eignet.