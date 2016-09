Finale des Landschaftsgärtner Cup 2016 auf der GaLaBau-Messe

Kategorie: Verbände und Organisationen > Aus- und Weiterbildung

Freitag den 16.09.2016

Auf Europas größter Fachmesse für den Garten- und Landschaftsbau, der „GaLaBau 2016“ in Nürnberg, fand am 15. und 16. September 2016 das spannende Finale des bundesdeutschen Berufswettbewerbes der angehenden Landschaftsgärtner statt. Für den „Landschaftsgärtner-Cup 2016“, der achten Auflage des Wettbewerbs im Rahmen der Messe, hatten sich junge Landschaftsgärtner-Auszubildende aus dem gesamten Bundesgebiet qualifiziert. In Nürnberg ermittelten sie nun das Gewinnerteam, das bei der Internationalen Berufsweltmeisterschaft „WorldSkills“ 2017 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, Deutschland repräsentieren wird.

Deutsches Meisterteam: Die angehenden Landschaftsgärtner Vitus Pirschlinger (l.) und Michael Schmidt (r.) aus Bayern qualifizierten sich beim bundesdeutschen „Landschaftsgärtner-Cup 2016“ in Nürnberg für die Teilnahme an der Berufsweltmeisterschaft „WorldSkills 2017“ in Abu Dhabi (VAE). Den zweiten Platz sicherte das Team um Moritz Blum (r.) und Bendix Fehl (l.) vom FGL Hessen-Thüringen. Das Team des VGL Baden-Württemberg um Carolin Lenz (r.) und Patrick Rothweiler (l.) schaffte es als Drittplatzierte auf das Siegerpodest. (Fotos: BGL)

Nach zwei anspruchsvollen und intensiven Tagen, bei denen die Länderteams der angehenden Landschaftsgärtner einen Schaugarten nach genauen Kriterien gestalten mussten, ermittelte die Fachjury nun die Sieger. Als „Deutscher Meister 2016“ der Landschaftsgärtner-Auszubildenden löste das Team des VGL-Bayern um Vitus Pirschlinger und Michael Schmidt (Gaissmaier Landschaftsbau GmbH & Co. KG aus Freising) das Ticket für die Teilnahme an der Berufsweltmeisterschaft in Abu Dhabi (VAE).

Den zweiten Platz sicherte das Team um Moritz Blum und Bendix Fehl (C. Huhn Garten- und Landschaftsbau aus Schlüchtern-Wallroth) vom FGL Hessen-Thüringen.

Das Team des VGL Baden-Württemberg um Carolin Lenz (Gärten von Daiß GmbH aus Waiblingen) und Patrick Rothweiler (Garten- und Landschaftsbau Schwehr aus Engen) schaffte es als Drittplatzierte auf das Siegerpodest.

Der Vorsitzende des Ausbildungsförderwerks Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (AuGaLa) und Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL), August Forster, zeigte sich bei der Siegerehrung der Teams von den herausragenden Leistungen begeistert: „Der Landschaftsgärtner-Cup ist ein absolutes Highlight der GaLaBau Messe. Die von Euch gezeigten Leistungen an den beiden Wettbewerbstagen waren absolut herausragend.“ Bei der Siegerehrung im Messepark betonte August Forster gegenüber den Gästen: „Unsere jungen Landschaftsgärtner haben an den beiden Wettkampftagen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welch hohe Qualifikation und Engagement unsere Nachwuchskräfte mitbringen – gleichzeitig wurde die enorme Vielseitigkeit unseres Landschaftsgärtner-Berufes einer großen Öffentlichkeit präsentiert. Eine bessere Bühne für unseren Berufsstand als den Landschaftsgärtner-Cup gibt es nicht.“

Für die Bewältigung der Aufgabenstellung während des zweitägigen Wettbewerbs hatten die Teams insgesamt 15 Stunden Zeit. Ziel war es, auf einer Fläche von vier mal vier Metern ein landschaftsgärtnerisches Gesamtwerk zu gestalten. Der zu Grunde liegende Gestaltungsplan erforderte die Ausführung der für den Landschaftsgärtner wichtigsten Arbeiten und stellte hohe Anforderungen an die Teilnehmer. Zugelassen waren jene Teams, die bereits den Wettbewerb ihres jeweiligen Landesverbandes gewonnen hatten.

Der Veranstalter des „Landschaftsgärtner-Cup 2016“, das Ausbildungsförderwerk Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (AuGaLa), leistet mit diesem Engagement einen weiteren wichtigen Beitrag zur Motivation in der Ausbildungsarbeit der Landschaftsgärtner.