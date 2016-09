ZeitpadXT – Die erste Software für Spielplatzprüfer

Kategorie: Messe GaLaBau > Messe GaLaBau 2016

Montag den 19.09.2016

Mit ZeitpadXT, der ersten Software für Spielplatzprüfer,aus der Praxis für die Praxis, präsentiert sich Massstab Mensch auf der GaLaBau2016 (Halle 1, Stand 324) als erfahrener Lösungsanbieter für Spielplatzprüfer. ZeitpadXT führt den Prüfer vor Ort lückenlos durch den gesamten Prüfvorgang sowohl der Spielplatzgeräte nach DIN 1176 als auch des Umfeldes nach DIN 18034.Zeitgleich generiert das Programm den umfassenden, einheitlichen und normgerechten Bericht – ohne langwieriges Nacharbeiten am Schreibtisch.

Die iOS basierte Software erfasst auf dem iPad oder iPad Mini die Arbeitsprozesse und überträgt die Daten über das mobile Netz oder WLAN in das persönliche Portal des Prüfers. Anschließend können diese sowohl auf Mac als auch auf Windows-Betriebssystemen weiterverarbeitet werden. Punkt für Punkt führt das Programm durch die Prüfung der einzelnen Spielplatzgeräte und deren spezifische Anforderungen. Gleich zu Beginn der Prüfung erfolgt die Einstufung von Spielplatzgeräten und deren Typisierung menügeführt. Dies stellt sicher, dass alle relevanten Punkte geprüft werden.

Sämtliche relevanten Berechnungsformeln sind hinterlegt, wie beispielsweise für die freie Fallhöhe bei Schaukeln oder die notwendige Ausdehnung der Aufprallfläche. Die Software gleicht sämtliche Einträge mit den Normvorgaben und Berechnungsgrundlagen ab.Automatisch meldet das Programm Normverstöße, wenn die Eingaben im Zusammenhang mit dem jeweiligen Spielplatzgerät nicht den Erfordernissen entsprechen, wie beispielsweise falsches Fallschutzmaterial, zu geringe Schichtstärken, eine zu geringe Bodenfreiheit. Bei Änderungen des zugrundeliegenden Regelwerks, aktualisiert sich die Software automatisch. Die Kamera des Endgeräts macht einen zusätzlichen Fotoapparat überflüssig. Das integrierte Bildbearbeitungsprogramm ordnet Fotos direkt den jeweiligen Prüfvorgängen zu.

Auf dem Pad können mit dem Finger die festgestellten Schäden und zudem ihre genauen Position am Spielplatzgerät markiert werden. Sie ersetzen umständliche schriftliche Beschreibungen und Zuordnungen im Nachgang. Die Bildbenennung erfolgt über vorgefertigte Felder. Derjenige, der die Wartung übernimmt, kann die Mängel an Ort und Stelle einfach lokalisieren.Jeder Eingabe im iPad werden automatisch GPS Koordinaten und der Zeitstempel zugeordnet. So entsteht eine Dokumentation, die rechtssicher die Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten nachweist.

Für die Betreiber vereinfacht die Nutzung von ZeitpadXT zudem die gesamte Spielplatzverwaltung und ermöglicht eine reibungslose Logistik: Zum einen gibt sieden Überblick über alle in der Gemeinde vorhandenen Spielplatzgeräte, samt Angaben über Baujahr und Gerätenummer. Zum anderen können Inventar- und Reparaturlisten generiert und anhand dieser die zu ersetzenden Teile gesammelt bestellt werden.

Mittels einer der zentralen Funktionen von ZeitpadXT können Spielplatzprüfer zunächst vor Ort den zu prüfenden Spielplatz mit allen darauf befindlichen Geräten anlegen. So findet jedes Gerät und jeder Aspekt Berücksichtigung. Auf Änderungen,wie neue Spielplatzgeräte, kann der Prüfer direkt reagieren. Sämtliche Prüfergebnisse, wie Maße, Mängel und Fehler bleiben gespeichert, so kann der Spielplatzprüfer diese Daten mit denen des Vorjahres abgleichen.Eine weitere Arbeitserleichterung:

Das Programm setzt auf die Spracherkennung von Apple. Diese erspart dem Prüfer vor Ort, Texte einzutippen. All diese Aspekte generieren rund 80 Prozent des Prüfberichts unmittelbar vor Ort,eine zeitintensive Berichterstellung entfällt. Aufgrund der typgerechten, menügeführten Prüfung ist diese immer umfassend und konfrontiert den Prüfer im Nachhinein nicht mit offenen Fragen, die ihn zu einer Nachrecherche verpflichten.Das handliche Gerät ersetzt Papier, Schreibgeräte und Kamera. Der Prüfer hat mit ZeitpadXT zum einen stets sämtliche Unterlagen vor Ort; zum anderen die Hände frei für Messungen und Prüfkörper. Prüfunterlagen, vom Regen aufgeweicht, vom Winde verweht oder von schmutzigem Untergrund völlig unleserlich gehören mit diesem Programm ebenso der Vergangenheit an, wie Bericht tippen, Fotos herunterladen,zuordnen oder Normbezüge heraussuchen. Erfahrene Spielplatzprüfer entwickelten ZeitpadXT für Praktiker. ZeitpadXT macht Spielplatzprüfung kinderleicht.

Für das Endgerät kann eine stoßfeste Hülle als Zubehör erworben werden.