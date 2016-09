Bobcat bringt neues Anbaugerät auf den Markt: Sandreiniger SC200

Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte > Bagger - Lader - Anbaugeräte

Dienstag den 20.09.2016

Bobcat hat den neuen Sandreiniger SC200 für die Verwendung als Anbaugerät für Bobcat Kompakt-Raupenlader (CTL) auf den Markt gebracht. Der neue Sandreiniger SC200 wurde für die Arbeit auf nassen und trockenen Flächen konzipiert und kann mit den Bobcat-Kompakt-Raupenladermodellen T590, T650, T770 und T870 (Ausführungen mit Standard- und Hochleistungshydraulik) eingesetzt werden.

Der neue Sandreiniger erweitert das aus über 70 verschiedenen Anbaugeräten bestehende Sortiment von Bobcat. Damit baut die Marke die ohnehin schon unzähligen Anwendungsmöglichkeiten, die sich aus der Kombination von Bobcat-Anbaurahmen mit Bobcat-Anbaugeräten ergeben, noch einmal aus.

Mit einer Arbeitsbreite von 1.900 mm, einer Siebtiefe von bis zu 200 mm und einer Schaufelkapazität von 350 l ist der Bobcat-Sandreiniger ein hochgradig leistungsstarkes Anbaugerät, das nassen und trockenen Sand/Boden schnell siebt und kleinen Unrat wie z. B. Zigarettenstummel entfernt. Neben Zigarettenstummeln kann der Sandreiniger auch andere kleine Verunreinigungen wie Flaschenverschlüsse, Glasscherben, Holzstücke, Dosen, Steine, Plastiktüten, Spritzen und Seetang zurückhalten.

Der Sandreiniger eignet sich daher ideal für den Einsatz an öffentlichen und privaten Stränden, in Ferienresorts, auf Spiel- und Sportplätzen (einschließlich Beachvolleyball und -fußball), Pferderennbahnen, Landwirtschaftsbetrieben und für Recycling/Sortierung.

Neben der großen Bearbeitungsleistung einer Fläche von bis zu 15.000 m²/h wird die vom Bobcat-Sandreiniger gebotene hohe Produktivität durch die gute Entleerungsfähigkeit der Hubarme des Laders und den hydraulisch betätigten Trichterausgang am Anbaugerät ergänzt, sodass der Unrat auf einfache Weise in einen wartenden LKW entladen werden kann.

Die kurze Zykluszeit und hohe Produktivität der Kombination aus Bobcat-Lader und Sandreiniger-Anbaugerät bietet eine Lösung, die nur halb so viel kostet wie eine Spezialmaschine für den gleichen Einsatzzweck. Die kompakte Größe des Laders und seine unübertroffene Wendigkeit lassen ihn feste Hindernisse umgehen und abgelegene Standorte, die nur schwierig oder über enge Zufahrtsstraßen zugänglich sind, erreichen.

Das Komplettpaket für die Reinigung

Darüber hinaus bietet die Verwendung anderer Bobcat-Anbaugeräte in Kombination mit einem Lader und dem Sandreiniger die Komplettlösung für die Reinigung. So kann beispielsweise vor der Verwendung des Sandreinigers größerer Unrat mit einem Bobcat-Wurzelgreiferanbaugerät aufgelesen werden, bevor die Arbeit mit dem Sandreiniger abgeschlossen wird. Mit den Bobcat-Anbaugeräten Schwenkbesen oder Kehrschaufel kann Sand ebenfalls von angrenzenden Fahrbahnen entfernt werden.

Bei Ausrüstung mit dem Sandreiniger-Anbaugerät liefert der Bobcat-Lader eine integrierte Lösung mit Fingertippsteuerung und Speed Management und gewährleistet so einen hochgradig effizienten Betrieb. Die Deluxe-Bedienkonsole am Lader ermöglicht das Überwachen der Auslastung, und die Klimaautomatik im Lader sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung für den Fahrer.

Maximale Manövrierbarkeit und Leistung sind durch eine Kombination aus hydraulischer Siebtiefensteuerung, hydraulisch betätigter Schaufelentleerung, ACD-Steuerung, austauschbaren Siebgittern (4 Maschengrößen), ein Rückschild für einen guten Bodenabschluss, eine Umlenkventil-/Ablassleitung und eine Wartungsfreiheit gewährleistende automatische geschmierte Lagerdichtung gegeben.

Kostenlose App „World of Attachments“

Jedes Bobcat-Anbaugerät passt perfekt zum jeweiligen Bobcat-Lader und gewährleistet Leistung, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit, was Vorteile in Bezug auf Kosten und Produktivität bringt. Dadurch eignen sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf Baustellen, was sowohl den Einsatz von Arbeitskräften und Maschinen auf ein erforderliches Minimum reduziert.

Bobcat entwickelte die neue „World of Attachments“-App, um Kunden bei der Auswahl des geeigneten Anbaugeräts sowie der passenden Trägermaschine behilflich zu sein. Die App ist in 26 Sprachen und als kostenloser Download für Tablet-PCs mit iOS- und Android-Betriebssystem im App Store und Google Play Store erhältlich. Bobcat plant in Kürze das Angebot einer kostenlosen PC-Version der App als Download.

Alle Bobcat-Kompaktlader sind mit dem Bob-Tach-Schnellwechselsystem ausgestattet, sodass sich Hunderte unterschiedliche Bobcat-Anbaugeräte schnell und sicher verbinden lassen. Das stellt Vielseitigkeit und Zeit sparende Effizienz über eine breite Palette von unterschiedlichen Anwendungen hinweg sicher. Das Bob-Tach-System ermöglicht den zügigen und einfachen Austausch einer Schaufel gegen Palettengabeln, eine Steinsammelschaufel, einen Anbaubagger, Erdbohrer, Greifer oder einen Anbaurahmen für weitere Anbaugeräte.

Dieses einzigartige Design gewährleistet ein ebenfalls schnelles und reibungsloses Wechseln hydraulisch gesteuerter Anbaugeräte. Unter Druck stehende Leitungen können das Wechseln von Anbaugeräten äußerst verlangsamen. Deswegen haben Bobcat-Lader eine praktische Funktion zur Freigabe von Leitungen, die unter Druck stehen. Durch einfaches Drücken des Schnellwechslers nach innen fließt das Hydrauliköl durch eine Rücklaufleitung wieder zurück in die Maschine. Das Ergebnis ist ein immer wieder ordnungsgemäßes und schnelles Wechseln von Anbaugeräten.

Bobcat bietet ebenfalls das optionale System Power Bob-Tach™ an, mit dem der Fahrzeugführer nicht hydraulisch betriebene Anbaugeräte sogar von der Kabine aus wechseln kann. Das steigert die Vielseitigkeit und Produktivität aller Bobcat-Kompaktlader. Das System wird über einen Schalter auf der Instrumententafel aktiviert; infolgedessen lassen sich die Bob-Tach-Hebel hydraulisch anheben oder absenken.