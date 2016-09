Neuheit: Bahia SLT JoyRide von ETESIA

Kategorie: Mäher für Intensiv- u. Extensivpflege > Aufsitzmäher

Dienstag den 20.09.2016

Das Aufsitzmäherkonzept Etesia "Bahia SLT Joyride" (SLT = smart lawn tec) besticht durch die innovative Art der Steuerung und Bedienung. Der Mäher wird ausschließlich mittels Joystick gesteuert und die technischen Einrichtungen, wie die wahlweise automatische Fangkorbentleerung oder auch das An- und Abschalten des Mähwerks werden über die zentralen Bedienungsarmaturen angewählt.

(Abb.: ETESIA S.A.S.)

Diese Entwicklungsdienstleistungen erfolgen in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartner Febrolift - innovativer Maschinenbau-Manufaktur für Gartengeräte und -produkte jeder Art, die insbesonders Wert auf Qualität und Langlebigkeit Ihrer Produkte legen.

ETESIA bietet auch u.a. den FeBroLift® an. Der FeBroLift ist eine Tiefgarage für Ihren Mähroboter, um ihn stets vor unerwünschten Blicken, Diebstahl und Witterung zu schützen. Der Roboter fährt automatisch und inklusive seiner Ladestation nach erledigter Arbeit in die Tiefe. Er steht nicht im Wege, ist kein Störfaktor in der Grünanlage und behindert auch nicht die kinder beim Spiele. Beident wird die Anlage kofortabel mittels einer App per Smartphone.

Zusätzlich bietet ETESIA auch den einzigartigen LOOPMASTER an. Wer kennt es nicht, das leidige Thema Kabelbruch "irgenwo" in der verlegten Mähroboter-Begrenzungsschleife? Der Bruch des Kabels ist an sich schon ein Problem, aber viel schlimmer: Wo genau befindet sich diese Bruchstelle?

Hier schafft der LOOPMASTER sofort und komfortabel Abhilfe. Er spürt die Bruchstelle(n) sauber auf, so dass das Kabel binnen kürzester Zeit wieder repariert werden kann. Auch intakte Begrenzungs- und Suchkabel, deren Verlauf nicht (mehr) bekannt ist, werden präzise angezeigt.