Veranstaltung: Kulturlandschaft erleben! Nachhaltiges Wohnen unter grünen Dächern

Dienstag den 20.09.2016

„Kulturlandschaft erleben!“ heißt die Veranstaltungsreihe am Freitag, 23 September 2016, 14:00 – ca. 17:30 Uhr des Fördervereins Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland e.V.: Vortragsveranstaltung zum Thema Dachbegrünung im großen Saal des Gartenbauzentrums der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Thiensen 16, 25373 Ellerhoop

(Foto: Wolfgang Ansel, Deutscher Dachgärtner Verband (DDV) e.V.)

Zusammen mit unserem Vereinsmitglied Verein der Architekten und Ingenieure des Kreises Pinneberg (VAI) e.V., und dem Deutschen Dachgärtner Verband (DDV) e.V. informieren wir Sie in einer Vortragsveranstaltung zu einer Dachgestaltungsform, die sich auch in unserer Kulturlandschaft einer immer größeren Beliebtheit erfreut.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadiskussionen stehen begrünte Dächer weiter im Fokus der Aufmerksamkeit. Egal, ob es sich dabei um Regenwasserrückhalt, sommerliche Hitzeabwehr oder den Schutz der Dachabdichtung vor Temperaturextremen und Hagelschäden handelt - mit einem begrünten Dach sind die Gebäudebesitzer immer auf der sicheren Seite. Nicht umsonst räumen deshalb viele Großstädte begrünten Dächern im Rahmen ihrer Anpassungspläne an den Klimawandel eine besonders hohe Priorität ein. Hamburg nimmt dabei bundesweit eine Vorreiterrolle ein. Bis zum Jahr 2020 sollen eine Million Quadratmeter Dachbegrünung neu entstehen. Für die Installation begrünter Dächer stehen Fördergelder in Höhe von drei Millionen Euro zur Verfügung.

Mit den sich ändernden Umweltbedingungen steigt aber auch die Notwendigkeit, die bisherigen Anforderungsprofile an die Technik und Gestaltung von Extensiv- und Intensivbegrünungen kritisch zu überprüfen und im Hinblick auf ihre Zukunftstauglichkeit zu testen. Dabei spielen neue Forschungsergebnisse und technische Entwicklungen im Bereich der Verdunstungsleistung, der Biodiversität und der Stadtentwässerung (Stichwort Retentions-Gründächer) eine wichtige Rolle.

Welche Dachbegrünung passt in das 21. Jahrhundert und welche neuen Arbeits-und Wissensfelder ergeben sich dadurch für die Baubeteiligten? Nutzen Sie die Gelegenheit, einen Blick in die Zukunft der Dachbegrünung zu werfen, frei nach dem Motto „The Sky is the Limit“.

Programm:

Moderation: Hartmut Teichmann - 1. Vorsitzender Verein der Architekten und Ingenieure des Kreises Pinneberg e.V.

Vorwort: Dr. Frank Schoppa

Vorsitzender Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland e.V.

1. Fachvortrag: „Die Hamburger Gründachstrategie“

Michael Richter, HafenCity Universität Hamburg (HCU) -

Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung

2. Fachvortrag: „Gründächer als Instrument des Klimaschutzes“

Wolfgang Ansel, Geschäftsführer des Deutschen Dachgärtner Verbandes e.V.

- Pause -

3. Fachvortrag: Architektonische Gestaltung mit Gründachlösungen

Christine Vogt, Landschaftsarchitektin / VAI Pinneberg

Anmeldungen: 04120/7068-400 (Büro des BdB Schleswig-Holstein)

oder kontakt(at)pinneberger-baumschulland.de