Bayerische Azubis gewinnen Werkzeugkisten für Leistungen im Garten- und Landschaftsbau

Kategorie: Verbände und Organisationen > Aus- und Weiterbildung

Mittwoch den 21.09.2016

Auf der GaLaBau-Messe in Nürnberg ehrte die Firma eberle-hald am 16. September 2016 die bundesweit besten Landschaftsgärtner-Auszubildenden mit einer prallgefüllten Werkzeugkiste mit hochwertigem Inhalt. Vier der Gewinner kommen aus Bayern.

Gruppenfoto mit den Gewinnern der Werkzeugkisten der Firma eberle-hald. v.l.n.r.: Erich Hiller (Vizepräsident im Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.), Tobias Wimmer (Hubert Fischer Garten- und Landschaftsbau GmbH), ein Vertreter der Firma eberle-hald sowie Albrecht Bühler (Regionalvorsitzender Stuttgart des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg) bei der Preisvergabe. (Fotos: VGL Bayern)

Zusammen mit der Initiative für Ausbildung entwickelte die eberle-hald Handel und Dienstleistungen Metzingen GmbH bereits vor sechs Jahren eine ganz besondere Werkzeugkiste. Dieses „Schatzkästchen“ enthält alles, was ein Landschaftsgärtner gerne verwendet, um mit Spaß und fachlichem Know-how auf der Baustelle zu arbeiten.

Um eine der begehrten Werkzeugkisten zu gewinnen, mussten die Auszubildenden über einen sehr guten Abschluss ihrer Gesellenprüfung im Garten- und Landschaftsbau aus den Jahren 2015 oder 2016 verfügen sowie in einem Betrieb des Garten- und Landschaftsbaus beschäftigt sein. Entscheidend für die Vergabe der Azubi-Kiste war die Gesamtnote der Gesellenprüfung mit Kommastelle. Dabei wurde der Notendurchschnitt wie folgt berechnet: 60% praktische Prüfung und 40% schriftliche/mündliche Prüfung.

Die Übergabe der begehrten Preise erfolgte am 16. September auf der GaLaBau in Nürnberg auf dem Messestand der Firma eberle-hald in Halle 5, Stand 339 durch Erich Hiller, Vizepräsident im Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.

Zu den glücklichen Gewinnern zählen unter anderem Tobias Wimmer (Gesamtnote 1,14 / Hubert Fischer Garten- und Landschaftsbau GmbH, Untershofen/Söchtenau), Vitus Pirschlinger (Gesamtnote 1,16 / Gaissmaier Landschaftsbau GmbH & Co. KG, Freising), Nikolaus Schmitt (1,28 / Gaissmaier Landschaftsbau GmbH & Co. KG, Freising) und Nicola Eickhoff (1,30 / Heller Landschaft Service GmbH & Co. KG, Mainburg).