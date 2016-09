Weltneuheit: AVANT 225 Handicap - Multifunktionslader

Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte > Bagger - Lader - Anbaugeräte

Mittwoch den 21.09.2016

Zur Messe REHACARE 2016 in Düsseldorf stellt AVANT Tecno OY als erster Baumaschinenhersteller eine Handicap-Version seiner Multifunktionslader vor – perfekt für den Wiedereinstieg in das Berufsleben und mehr Unabhängigkeit zuhause.

Foto oben: Anwender Bert Pein auf dem neue Avant 225 mit Mähwerk. Foto unten: Der 8-fach Joystick zur Handsteuerung des neuen Avant 225. (Fotos: AVANT TECNO Deutschland GmbH)

Serienmäßig ab Werk in Finnland ist der kompakte AVANT 225 Multifunktionslader ”AVANT Handicap“ als großer Helfer in verschiedenen Do-it-yourself Bereichen, bei der Grundstück- und Grünflächenpflege oder in der Pferde- oder Landwirtschaft einsetzbar. Ganz ohne aufwendige Nachrüstung durch den Anwender bietet er eine serienproduzierte Option der Handbedienung, die auch den Weg zurück in ein aktives Berufsleben möglich macht.

Anwender Bert Pein, selbst seit fast 30 Jahren wegen einer Querschnittslähmung auf den Rollstuhl angewiesen, ist begeistert von der intuitiven Bedienung und der Flexibilität des neuen Laders: „Die mit dem Lader gewonnene Mobilität ist großartig und die Ergonomie ist perfekt – keine Ecken und Kanten – alles passt und ist leicht zu bedienen.“

Der elektronisch vorgesteuerte hydraulische Fahrantrieb wird über den 8-fach-Joystick bedient. Acht Funktionen können von Hand gesteuert werden: Heben, Senken, Einkippen, Auskippen, Vorwärts, Rückwärts, Hydraulikvorlauf und Hydraulikrücklauf.

Der AVANT 225 Handicap ist ein kompakter, effizienter und preiswerter allradangetriebener Multifunktionslader mit leistungsfähiger und moderner Hydraulik, viel Kraft, bedienerfreundlichem Fahren und einer Vielzahl von Anbaugeräten für nahezu jedes Arbeitsgebiet. In einer Vielzahl von Einsatzbereichen bietet er für Menschen ohne oder mit eingeschränkter Beinbeweglichkeit eine optimale Lösung und ein ideales Werkzeug – privat und beruflich.

Der Ein- und Ausstieg wird durch die durchdachte Ergonomie leicht gemacht und der Rollstuhl kann rückseitig am Lader aufgenommen werden. Der Fahrantrieb wird gewählt: Fuß- oder Handsteuerung (hand drive control) und das serienmäßige Multikupplungssystem macht die Bedienung leicht und einen Wechsel zwischen über 50 Anbaugeräten schnell möglich. Der AVANT 225 Handicap ist für unter 20.000,-- Euro erhältlich: Mit AVANT zurück ins Leben!