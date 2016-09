Zeppelin Rental: Verdichtungstechnik für verschiedenste Einsätze

Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte

Mittwoch den 21.09.2016

Egal ob ferngesteuert, speziell für die Verwendung in schmalen Gräben, akkubetrieben oder für Gehwegplatten und Pflastersteine: Zeppelin Rental hält für jeden Einsatz die passende Verdichtungstechnik bereit.

Verdichtungstechnik (Foto: Zeppelin Rental GmbH & Co. KG)

Für umweltsensible Bereiche oder schlecht belüftete Gräben eignet sich der akkubetriebene Rüttelstampfer AS 50e. Er arbeitet völlig emissionsfrei und schützt dadurch den Anwender vor Schadstoffen an besonders tiefgelegenen oder schlecht belüfteten Einsatzorten. Zum Bedienkomfort tragen zusätzlich die niedrigen Hand-Arm-Vibrationen bei sowie ein wartungsarmer Elektromotor, der auf Knopfdruck gestartet wird. Für sehr schmale Gräben oder zum Beistopfen der Rohrzwickel ist bei Zeppelin Rental zudem der AS 30e mit extra schmalem Fuß erhältlich. Diesen Spezialstampfer bietet das Unternehmen auch mit Benzinantrieb an. Er zeichnet sich durch ein minimiertes Gewicht und kompakte Abmessungen aus.

Besonders für Garten- und Landschaftsbauer mit dem Fokus auf Wegebau und Pflasterarbeiten ist der Rollenrüttler VPR 700 gedacht. Das vibrierende Gerät bewegt sich mittels Schwingungserreger auf vier breiten, gummiummantelten PU-Rollen leicht vorwärts und rüttelt großformatige und oberflächenveredelte Platten oder Pflastersteine so kantenschonend ab. Empfindliche Betonplatten werden schonend in die Bettung gedrückt und das Fugenmaterial in die Fugen eingerüttelt.

Maximalen Schutz für den Anwender sowie die Möglichkeit der Arbeit an schwer zugänglichen Orten bieten die neuen ferngesteuerten Vibrationsplatten DPU 80r, 110r und 130. Sie werden via Infrarot gesteuert und verhindern eine Lärm-, Staub- und Vibrationsbelastung des Bedieners. Alle drei Modelle zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe, große Infrarotaugen und eine robuste Konstruktion aus. Die beiden kleineren Vibrationsplatten werden von leisen, wassergekühlten Motoren angetrieben. Mit einer Zentrifugalkraft von 130 kN und einer Arbeitsbreite von 120 cm ist die DPU 130 die momentan stärkste Rüttelplatte auf dem Markt. Ihre Produktivität reicht problemlos an die einer Sieben-Tonne-Walze heran, die bei Bedarf aber selbstverständlich ebenfalls bei Zeppelin Rental gemietet werden kann.

„Wir sind immer bestrebt, unseren Kunden für jeden Einsatzzweck die passende Technik zur Verfügung zu stellen“, so Sascha Kellner, Produktbereichsleiter Baugeräte bei Zeppelin Rental. „Aus diesem Grund beobachten wir den Markt sehr genau und prüfen herstellerunabhängig, ob neu entwickelte oder interessante Produkte unseren Kunden einen Mehrwert bieten können. Im Falle der Verdichtungstechnik haben wir ein umfangreiches Portfolio im Angebot, das sowohl die Bedürfnisse kleiner und mittlerer GaLa- als auch großer Bauunternehmen deckt.“