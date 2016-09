Umweltverträgliche Bekämpfung von Unkräutern, Moosen und Algen

Kategorie: Pflanzen und Pflanzenteile

Freitag den 23.09.2016

Unkräuter auf Wegen und in Anlagen beeinträchtigen das Erscheinungsbild, führen zu Materialschäden und erhöhen die Unfallgefahr. Für eine kostengünstige und materialschonende Unkrautbekämpfung empfehlen sich Herbizide mit natürlichen Wirkstoffen.

Finalsan Plus (Foto: Progema GmbH)

Unkrautbeseitigung ist mühsam und zeitaufwändig. Daher sind Kontaktherbizide, die gegen alle ein- und zweikeimblättrigen Unkräuter wirken, eine gute Lösung. Als Alternative zu glyphosathaltigen Mitteln bietet Progema das Totalherbizid Finalsan Plus an.

Als Wirkstoff enthält es Pelargonsäure, die in der Natur zum Beispiel in natürlichen Ölen vorkommt. Sie durchdringt die Wachsschicht der Blätter und bewirkt, dass die Inhaltsstoffe austreten – die Pflanze vertrocknet rasch und verfärbt sich braun.

Dank ihres natürlichen Ursprungs wird die Pelargonsäure rasch abgebaut, schont Nützlinge und ist ohne Gewässerabstandsauflagen einsetzbar. Finalsan Plus ist für die Anwendung auf Flächen für die Allgemeinheit genehmigt und zugelassen. Für die Anwendung auf Nichtkulturland muss jedoch wie für alle Pflanzenschutzmittel ein Genehmigungsantrag beim zuständigen Pflanzenschutzamt gestellt werden.

Da holzige Pflanzenteile nicht geschädigt werden, kann Finalsan Plus problemlos unter Bäumen und Sträuchern angewendet werden. Da es binnen Stunden in einem breiten Temperaturspektrum wirkt, ist das Totalherbizid vom Frühjahr bis in den Spätherbst einsetzbar.

Dank seiner monatelangen Dauerwirkung verhindert Finalsan Plus die Neubildung von Moos und Algen langfristig und sorgt damit für eine nachhaltige Entfernung grüner Beläge.

Finalsan Plus wird im Spritzverfahren ausgebracht – am besten mit grobtropfigen Flachstrahldüsen und Spritzschirm. Die Anwendung ist ab 10 °C möglich.