Der neue Crafter ist International Van of the Year 2017

Eine internationale Jury von Nutzfahrzeugjournalisten aus 24 europäischen Ländern hat sich für den neuen Crafter entschieden: Der neuentwickelte große Bruder des Bulli von Volkswagen Nutzfahrzeuge ist der beste Transporter des Jahres 2017.

Jury-Vorsitzender Jarlath Sweeney (li.) und Dr. Eckhard Scholz, Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeuge, mit dem Award "International Van of the Year 2017" am Gewinnerfahrzeug, dem neuen Crafter, auf der IAA Nutzfahrzeuge 2016 in Hannover. (Foto: Volkswagen Nutzfahrzeuge)