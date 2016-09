Kategorie: Beleuchtung

Mittwoch den 28.09.2016

Die DEGARDO GmbH begeisterte auch in diesem Jahr in Köln als Spezialist für große Pflanzgefäße und Lifestyle-Produkte. Dabei wurde dieses Mal der stetig wachsenden Nachfrage nach beleuchteten Objekten nochmals ganz besonders Rechnung getragen.

DEGARDO-Innovationen auf der spoga+gafa 2016 (Foto: DEGARDO)

Denn nicht nur mit neuen funktionalen Lösungen in puncto Technik und Material konnte die DEGARDO GmbH überraschen, sondern auch mit der konsequenten Weiterentwicklung der vielfach beachteten Gefäß-Serie STORUS. Kaum erst international verfügbar, findet die aktuellste Generation der LED-Technik bei DEGARDO bereits Berücksichtigung.

Das Besondere: Die neue Technologie ermöglicht, neben der einfachen Regulierung der Licht-Helligkeit, auch eine individuelle Anpassung der Farbtemperatur. Die Steuerung mit der neuen Fernbedienung ist dabei sehr bequem und nahezu intuitiv. Möglich ist eine stufenlose Anpassung der Farbtemperatur von Warmweiß (2700 Kelvin) bis hin zu kühlem Tageslicht (6500 Kelvin). Dies ermöglicht es nun, die stylischen Flußkiesel-Formen der STORUS-Serie von DEGARDO in praktisch jede vorhandene oder angestrebte Lichtstimmung einzubinden. Bislang einmalig in diesem Segment. Zudem können nun Gruppen oder auch einzelne Objekte der STORUS-Serie gleichzeitig angesteuert und in Ihrer Farbwahl aus 16 Millionen Möglichkeiten variiert werden.

Vielbeachtet auf der diesjährigen spoga+gafa war auch das neue DEGARDO-Sortiment GOICOECHEA . Mit dieser Manufaktur-Produktlinie aus vollständig winterharter Premium-Terrakotta, erweitert der Kunststoff-Spezialist DEGARDO erstmalig sein Sortiment um XXL-Ware aus diesem Natur-Material. Die sehr positive Messe-Resonanz auf diesen Schritt bestätigte, dass die Zeit reif ist für eine stilvolle Neuinterpretation dieses uralten Materials.