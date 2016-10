Möglichkeiten der Gebäudebegrünung ausschöpfen - ZVG begrüßt FBB als neues Mitglied

Kategorie: Die Grüne Stadt

(ZVG/FBB) Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) und die Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. (FBB) setzen zukünftig auf gemeinsame Zusammenarbeit in Form einer Partnerschaft durch gegenseitige Mitgliedschaft. Die Mitgliederversammlung des ZVG hat am 30. September 2016 den Antrag auf Mitgliedschaft der FBB bestätigt. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Möglichkeiten der Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit in Bezug auf eine grüne Infrastruktur in den Städten aufzuzeigen.

Die vielfältigen Möglichkeiten dieser Begrünungen werden nicht ansatzweise ausgeschöpft. Da Gebäudegrün bestehende Flächen nutzt, lässt es sich stets integrieren und bedarfsgerecht gezielt einsetzen. Begrünte Dächer, Fassaden und Innenraumbegrünung vereinen eine Vielzahl positiver Wirkungen, wie zum Beispiel Beschattung und Kühlung, Wasserrückhalt, Feinstaubbindung und Verbesserung des Raumklimas durch Innenraumbegrünung.

Aktuell wurde von den beiden Verbänden ein ergänzendes Positionspapier zum Weißbuchprozess „Stadtgrün“ eingereicht. Das Papier ergänzt die Stellungnahme der 35 grünen Verbände und Institutionen, welche unter Federführung der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) entstand.

Der ZVG und die FBB setzen sich gemeinsam dafür ein, im Zuge der Innenverdichtung eine gezielte Gebäudebegrünung zu gewährleisten, um Städte zukünftig klimafest zu gestalten.