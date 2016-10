Aufruf an Absolventen der Gartenbauwissenschaften

Auf Initiative des Arbeitskreises Hochschulausbildung Gartenbau und Landschaftsarchitektur des Zentralverbandes Gartenbau e. V. (ZVG) und des Bundesverbandes der Hochschulabsolventen / Ingenieure Gartenbau und Landschaftsarchitektur e. V. (BHGL) übernimmt die Hochschule Osnabrück in diesem Jahr die hochschulübergreifende Berufsfeldanalyse Gartenbau.

Park der Gärten - By Corradox (Own work) [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons