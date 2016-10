SABO präsentiert neue Akku-Produktlinie für die professionelle Grünpflege

Kategorie: Pflegemaschinen und Pflegegeräte

Mittwoch den 05.10.2016

Starke Neuigkeiten für Profianwender: Der Gummersbacher Premiumhersteller SABO erweitert sein Profiprogramm mit einem innovativen Akku-System. Es umfasst insgesamt acht Produkte, dazu gehören akkubetriebene Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider sowie ein Laubbläser. Die hochwertigen Gartengeräte punkten mit den Vorteilen der umwelt- und anwenderfreundlichen Akku-Technologie aus dem Hause Bosch und sorgen zugleich für die nötige Power und Effizienz, die Profianwender beim täglichen Einsatz in Kommunen oder im Landschafts- und Gartenbau benötigen.

Der Gummersbacher Premiumhersteller SABO erweitert sein Profiprogramm mit einem innovativen Akku-System, das insgesamt acht Produkte umfasst. (Foto: SABO)

Akkubetriebene Geräte erleichtern dem Anwender die Arbeit. Insbesondere zeichnen sie sich durch niedrige Vibrationswerte und geringe Geräuschentwicklung aus, sie verursachen keine Emissionen und sind weniger wartungsintensiv. Da die Akku-Geräte kein Benzin und Öl benötigen, reduzieren sich die Betriebskosten deutlich. Die Vorteile der Akku-Technologie bietet SABO in seinem Profiprogramm nun mit acht neuen Produkten: „Vom Rasenmähen und Freischneiden über die Heckenpflege bis hin zur Laubentfernung – das neue Akku-System bietet professionellen Anwendern vielseitige Helfer für die Landschafts- und Grünflächenpflege. Alle Geräte vereinen Komfort mit Hochleistung und können daher je nach Einsatzzweck echte Alternativen zu herkömmlichen, benzinbetriebenen Geräten sein“, erklärt Hanno Moldenhauer, Leiter Marketing und Vertrieb der SABO-Maschinenfabrik GmbH. „Möglich wird dies durch den starken Partner Bosch Power Tools, auf dessen professionellen Gartenwerkzeugen die acht neuen Geräten basieren. Die darin eingesetzten Akkus werden auch bei SABO unter der Marke Bosch laufen, so profitieren unsere Kunden doppelt: von der erstklassigen Technologie eines der führenden Hersteller in diesem Segment und gleichzeitig von unserer deutlich erweiterten Produktpalette sowie unserem absolut verlässlichen Vertriebsnetzwerk als einer der führenden Fachhandelsmarken“, so Moldenhauer weiter.

Ein Akku für alle Geräte

Herzstück der Serie ist ein 6,0 Ah starker Lithium-Ionen-Akku mit 36 Volt, der für einen leistungsstarken und effizienten Betrieb der Geräte sorgt. Dank eines speziell entwickelten Temperaturmanagements wird dem Motor stets eine konstant hohe Menge Energie zugeführt – dies hat eine dauerhaft kraftvolle Motorleistung und lange Lebensdauer des Akkus zur Folge. Darüber hinaus ist er äußerst robust: Der Akku ist stoßfest und zusammen mit dem Ladegeräte als wetterfest IP-zertifiziert, dadurch sind die Geräte bei jeder Witterung – selbst bei Regen – einsatzbereit. Weitere praktische Details: eine kurze Ladezeit von rund 42 Minuten sowie eine einheitliche Schnittstelle, durch die der Akku in allen SABO Akku-Profi-Geräten verwendet werden kann.

Rasenmäher für lärmsensible Bereiche

Die Akku-Rasenmäher SABO 48-PRO VARIO AC und SABO 53-PRO VARIO AC mit einer Schnittbreite von 48 bzw. 53 Zentimetern überzeugen vor allem in lärmsensiblen Umgebungen wie Parkanlagen, Wohngebieten oder in unmittelbarer Nähe von Schulen und Krankenhäusern. Sie unterbieten mit 92 dB(A) sogar die gesetzlich geforderten Geräuschgrenzwerte. Komfortabel sind die Akku-Mäher ebenso in der Handhabung. Die Schnitthöhe lässt sich variabel zwischen 20 und 70 Zentimetern einstellen. Aufgrund des unabhängigen Radantriebs lassen sich die Rasenmäher auch problemlos auf stark verwinkelten Flächen und um Hindernisse manövrieren. Ausgestattet mit zwei Lithium-Ionen-Akkus und einer Leistung von je 216 Wh sind sie für viele Einsatzzwecke hervorragend geeignet. Mit zwei Akkus in Reserve sind die Geräte durchgängig einsetzbar.

Freischneider für lange Arbeitseinsätze

Sie sind vibrationsarm und als wetterfest IP-zertifiziert – daher können die beiden Akku-Freischneider von SABO ohne Einschränkungen für langandauernde Arbeiten eingesetzt werden. Besonders markant ist ihr geringer Lärmpegel: Mit einer Geräuschentwicklung von 79 dB(A) sind sie erheblich leiser als herkömmliche Benzin-Freischneider. Der SABO BC 25-PRO mit Stahlmesser und einer Schnittbreite von 25 Zentimetern ist für Bereiche mit mittlerem bis dichtem Bewuchs sowie dünnem Gestrüpp ausgelegt und kann bis zu 90 Minuten lang mit nur einer Akkuladung eingesetzt werden. Der Freischneider SABO BC 42-PRO mit Mähfaden dagegen eignet sich für leichten bis mittleren Bewuchs.

Heckenscheren fürs Grobe und Feine

Um jedem Einsatzgebiet und unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet SABO eine Akku-Heckenschere in drei Ausführungen. Die Modelle HC 70-PRO R und HC 60-PRO R eignen sich mit 70 bzw. 60 Zentimetern Schnittlänge und einem Messerabstand von 28 Millimetern für den Saisonstart und für schwere Schneidarbeiten. Zum Feinschnitt dagegen dient die Heckenschere HC 60-PRO T mit 60 Zentimetern Schnittlänge – der Messerabstand beträgt hier 23 Millimeter. Ein Antriebssystem mit schwerem Trägheitsmoment ermöglicht, dass der Schneidevorgang auch unter schweren Bedingungen nicht unterbrochen wird. Die Kombination aus dem bürstenlosen EC-Motor und einem 6-Ah-Akku, der eine Laufzeit von 90 Minuten ermöglicht, macht die Geräte langlebig, kraftvoll und effizient. Auch in Sachen Ergonomie punkten die Akku-Heckenscheren durch ihren optimal geformten Frontgriff, der längere Einsätze komfortabel macht.

Laubbläser für jedes Wetter



Der vibrations- und geräuscharme Akku-Laubbläser SABO LB 860-PRO mit bürstenlosem EC-Motor sorgt für eine konstante und starke Blasleistung. Da durch die Akku-Technologie keine Wartungen anfallen, profitiert der Anwender von einem langlebigen und effizienten Produkt, das vor allem mit seiner einfachen Handhabung überzeugt: Das Gerät ist optimal ausbalanciert und liegt mit 2,6 Kilogramm ausgesprochen gut und leicht in der Hand. Der Akku sitzt nicht im Gerät selbst, er wird in einem größenverstellbaren Hüftgürtel verstaut. Dank des wetterfesten Gehäuses sind die Geräte im ganzjährigen Einsatz bestens geschützt. Für beste Ergebnisse sorgen zwei unterschiedliche Düsen – eine Runddüse zum Entfernen von Laub und eine Flachdüse zur Beseitigung besonders starker Verschmutzungen.