Thorsten Muck neuer „Geschäftsführer Consumer Business“ von OASE

Kategorie: Allgemeines

Mittwoch den 05.10.2016

Thorsten Muck (49) ist seit 1. Oktober 2016 neuer „Geschäftsführer Consumer Business“ der OASE GmbH in Hörstel. Er folgt in dieser Position Herrn Thomas Ferchland, der seinen Vertrag aus familiären Gründen nicht verlängerte.

Thorsten Muck (Foto: OASE)

„Wir danken Herrn Ferchland für die siebenjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagt Ansgar Paul, Vorsitzender der OASE Geschäftsführung. „Es freut uns sehr, dass wir mit Herrn Thorsten Muck einen ausgewiesenen Marketing- und Vertriebsspezialisten für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten“.

Der Diplom-Ökonom war nach unterschiedlichen Positionen in der Sanitär- und Leuchten-Industrie zuletzt CEO des Möbelherstellers THONET in Frankenberg. „OASE in dieser spannenden Zeit mit gestalten zu dürfen ist eine Herausforderung, die ich sehr gerne übernommen habe“, ergänzt Thorsten Muck. „Die herausragende Innovationskraft dieser starken Marke, getragen von einem professionellen, hochmotivierten Team erlaubt es uns, den eingeschlagenen Weg mit voller Konsequenz und kraftvoll weiter zu gehen.“

Die Geschäftsführung von OASE, die von Birgit Kempe-Heeger (CFO) und Andreas Hanke (COO) komplettiert wird, wird den Wachstumskurs des Unternehmens nachhaltig fortsetzen. Dazu gehört die Stärkung der weltweit führenden Position im Bereich „Wassergärten“ und der weitere Ausbau der neuen Segmente „Aquaristik“ und „Entwässern und Bewässern". Der Anspruch als Qualitäts- und Innovationsführer erstreckt sich hierbei über alle Segmente. Er schließt auch den Bereich „Fountain Technology“ und „Lake Management“ ein, der in den vergangenen 12 Monaten mehrere spektakuläre internationale Fontänenprojekte gewinnen konnte.

OASE verfügt über Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und China sowie Niederlassungen in 14 Ländern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen mit ca. 750 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 140 Millionen Euro.