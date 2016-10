Pflanztopf MXC 5,5 mit optimaler Flächenauslastung

Kategorie: Pflanzen und Pflanzenteile

Freitag den 07.10.2016

Bisher gab es die erfolgreiche Kulturtopfserie MXC mit Durchmessern von 9 bis 14 cm. Nun hat Pöppelmann TEKU® die Serie um die Baugröße MXC 5,5 ergänzt.

Die guten Be- und Entwässerungseigenschaften des MXC 5,5 erlauben ein schnelles und gesundes Wachstum (Foto: Pöppelmann)

Selbst die beste Flächenauslastung bringt dem Gärtner nur dann einen Mehrwert, wenn auch der Kulturerfolg gewährleistet ist. Die MXC-Serie von Pöppelmann TEKU® wird daher besonders geschätzt. Denn die hervorragenden Be- und Entwässerungseigenschaften des Profilbodens ermöglichen ein schnelles und gesundes Wachstum. Außerdem sind die Töpfe aufgrund der hochdeckenden Farben lichtdicht. Dies schließt Beeinträchtigungen oder Schädigungen des Wurzelwerks durch Lichteinwirkungen aus. Zusätzlich verzichtet die Serie MXC auf innenliegende Stapelstege, sodass die Wurzeln ungestört wachsen können.

Spritzgusstopf spart Fläche und reduziert Kosten

Da im Topf selbst keine Stapelstege vorhanden sind, erfolgt die Stapelung über speziell angeordnete Aufstellfüße unter dem Boden. Dank ihrer ausgeprägten Topfschulter erhält die MXC-Serie eine hohe Seitenstabilität, womit sie sich bestens für den Einsatz in der automatisierten Produktion eignet. Vom reibungslosen Entstapeln in der Topfmaschine bis zum problemlosen Handling in Absetz- und Rückautomaten macht die Serie MXC stets eine gute Figur.