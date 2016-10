bauma China 2016 - Punktueller Aufwärtstrend

Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte

Sonntag den 09.10.2016

Die chinesische Bauwirtschaft tut sich nach wie vor schwer. Welche technische Ausrüstung wird unter diesen Bedingungen in Zukunft im Reich der Mitte besonders gefragt sein? Vom 22. bis 25. November dieses Jahres findet im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) die achte Ausgabe der bauma China statt. Die Internationale Fachmesse bringt bei Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeugen und Baugeräten Produktneuheiten und aktuelle Nachfrage zusammen.

(Foto: Messe München)

Ausstellerdatenbank online

Trotz der schwierigen Vorzeichen stimmen die Zahlen zur bauma China 2016 positiv: Bislang haben sich 2.810 Aussteller (Stand: 19. September) angemeldet; die Messe belegt erneut das gesamte Gelände des SNIEC, also insgesamt 300.000 Quadratmeter. Eine Übersicht der Unternehmen, die in diesem Jahr dabei sein werden, gibt es online in der Ausstellerdatenbank unter www.bauma-china.com/exhibitor-directory.html

Leichter Aufwärtstrend bei Asphaltfertigern

Während in fast allen Baumaschinen-Produktsparten im vergangenen Jahr deutlich weniger Maschinen im Reich der Mitte abgesetzt werden konnten, ermittelte Off-Highway Research bei den Asphaltfertigern ein leichtes Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Grund sind die anhaltend hohen Investitionen der Volksrepublik beim Infrastrukturausbau. So wurden in China allein in 2015 über 11.000 Autobahnkilometer neu geschaffen.

Stabile Zahlen bei den Kompaktladern

Mit nur geringen Verkaufsrückgängen recht stabil zeigten sich laut Off-Highway Research zudem die Kompaktlader. Generell sehen die britischen Analysten auf lange Sicht gute Marktchancen für kleinformatigere, technisch anspruchsvollere Maschinen. Hintergrund ist zum einen das steigende Umweltbewusstsein in China. Zum anderen gilt es, neue Aufgabenschwerpunkte technisch möglichst optimal zu lösen. Zu den vergleichsweise neuen Herausforderungen des Landes gehört die Instandsetzung von Gebäuden. So sieht der 13. Fünfjahresplan (2016 bis 2020) beispielsweise die Renovierung oder den Neubau von 20 Millionen Wohneinheiten in städtischen Gebieten vor.

Förderprogramme für Sponge-Cities

Eine weitere Idee, mit der gerade die kleineren und mittelgroßen Städte in China strukturell aufgewertet werden sollen, ist das neu propagierte Konzept der „Schwamm-Städte" (Sponge-Cities). Wie GTAI berichtet, sollen von Wasserknappheit oder Überflutungen bedrohte Kommunen zu sogenannten „Schwämmen" werden, in denen 70 Prozent des Regenwassers von modernen Abwassersystemen aufgenommen und wiederverwendet werden. Ein im Herbst 2015 von der chinesischen Zentralregierung aufgelegtes Förderprogramm unterstützt die Pilotprojekte im Zeitraum von 2016 bis 2018 mit rund 5,9 Milliarden RMB, also in etwa 792 Millionen Euro.

Prognosen verhalten optimistisch

Angetrieben durch die Entwicklung solcher neuen Anwendungsfelder und durch die Ersatzbeschaffungen bei veralteten Maschinenflotten halten es die Experten von Off-Highway Research für möglich, dass der chinesische Baumaschinenmarkt nach dem Jahr 2017 zu einem Wachstum zurückfindet - für Unternehmen, die ihre Produkte und Neuheiten Ende 2016 auf der bauma China präsentieren, durchaus ein Grund für verhaltenen Optimismus.

bauma China

Die bauma China, Internationale Fachmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte, findet vom 22. bis 25. November 2016 im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) in Shanghai statt. An der bauma China 2014 nahmen insgesamt 3.098 Aussteller aus 41 Ländern und 189.732 Besucher aus 149 Ländern teil. Mit 300.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist die bauma China die größte und bedeutendste Branchenveranstaltung in Asien. Die Messe findet alle zwei Jahre statt.