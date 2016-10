Beruf Gärtner hautnah erleben

Kategorie: Verbände und Organisationen > Aus- und Weiterbildung

Dienstag den 11.10.2016

(ZVG) Am 6. Oktober 2016 lud der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG), in Kooperation mit dem Gartenbauverband Berlin-Brandenburg e. V. im Rahmen der Nachwuchswerbekampagne Lehrkräfte und Berufsberater zu einer Bustour ein, den Beruf Gärtner hautnah zu erleben. Durch Besuche verschiedener Gartenbaubetriebe in Berlin und Brandenburg wurde den Teilnehmern nicht nur ein Einblick in die gärtnerischen Tätigkeiten gegeben, sondern der Beruf in seiner Vielfalt mit den verschiedenen Fachrichtungen vorgestellt.

Im Rahmen der Nachwuchswerbekampagne lud der ZVG Berufsberater und Lehrkräfte zu einer Bustour ein. (Foto: ZVG)

Über die Fachrichtung Gemüsebau informierte Thomas Görlich, Geschäftsführer der Firma Schwanteland Jungpflanzen GmbH, anhand der Chicorée-Produktion bei der Vorstellung seines Betriebes.

Dirk Veckenstedt, Geschäftsführer der Friedhofsgärtnerei Veckenstedt GmbH Gärtnereibetriebe, stellte die Fachrichtung Friedhofsgärtnerei am Beispiel des Friedhofs Berlin-Zehlendorf vor. Er führte über den 2012 angelegten 660 Quadratmeter großen Memoriamgarten und zeigte dabei die vielfältigen Aufgaben der Friedhofsgärtner und die Anforderungen an potenzielle Auszubildende auf.

Der Geschäftsführer der Firma Hermann Rothe Gartenbau GmbH, Lutz Grille, veranschaulichte bei der Führung durch sein Pflanzencenter und die dazugehörigen Gewächshäuser am Beispiel der Weihnachtssternproduktion die Fachrichtung Zierpflanzenbau. Im Rahmen der Vorstellung des Schwerpunktes Verkaufen & Beraten ging er im Besonderen auf die Schwerpunkte der Ausbildung im Bereich Marketing, Dienstleistung und Verkauf ein.

Fragen rund um Weiterbildungsmöglichkeiten aus Berufsschulsicht beantworteten auch die Partner von der Peter-Lenné-Schule und zum Gartenbaustudium und Fachdidaktik von der Humboldt-Universität zu Berlin.

Lehrkräfte und Berufsberater sind wichtige Multiplikatoren in der Nachwuchsfrage für Gartenbaubetriebe. Ihnen einen vertieften Einblick und neue Erkenntnisse rund um die gartenbauliche Ausbildung zu geben, war Ziel und Erfolg der Aktion.