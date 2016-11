Optibelt entwickelt für den Bereich Gartentechnik neues Ersatzteilprogramm

Kategorie: Baustellen und Bauhöfe > Werkstattausstattung

Montag den 21.11.2016

Die Arntz Optibelt Gruppe, einer der weltweit führenden Hersteller von Hochleistungs-Antriebsriemen, stellt sein neues Ersatzteilprogramm GREEN GARDEN vor. Das Programm umfasst ummantelte Keilriemen, flankenoffene Keilriemen, Doppelkeilriemen, Zahnriemen und doppeltverzahnte Zahnriemen, die unter anderem speziell in Gartengeräten wie Rasenmähern, Vertikutierern und Mulchern Verwendung finden.

GREEN GARDEN Keilriemen, flankenoffen, formgezahnt (Foto: Optibelt)

Um jedem Wetter und jedem Untergrund gerecht zu werden, stehen die neuen Produkte für hervorragende Verschleißbeständigkeit und Betriebssicherheit, optimale Laufeigenschaften, gleichmäßige Leistungsübertragung sowie besondere Umweltverträglichkeit.

„Durch die gute, intensive und enge Zusammenarbeit mit dem Bereich der Erstausrüstung können wir auch im Ersatzteilmarkt auf umfassende Anwendungserfahrung zurückgreifen und ein optimal auf die Originalteile abgestimmtes Ersatzteilprogramm anbieten“, erläutert Reinhold Mühlbeyer, Vorsitzender der Geschäftsführung das neue Programm.

Damit setze Optibelt den Ausbau eines markt- und segmentorientieren Produktprogramms konsequent fort. Die Produkte werden ab März 2017 im Fachhandel erhältlich sein.

Bilder: optibelt GREEN GARDEN Keilriemen, flankenoffen, formgezahnt optibelt GREEN GARDEN Keilriemen, ummantelt 2 Über Optibelt Die Arntz Optibelt Gruppe zählt zu den führenden Herstellern von Hochleistungs- Antriebsriemen weltweit. Optibelt-Produkte kommen im Maschinenbau, in der Automotive- Branche, im Landmaschinen-Sektor und in der Haushaltsgeräte-Industrie zum Einsatz, um nur einige Segmente zu nennen. Das familiengeführte Unternehmen feierte 2012 sein 140- jähriges Bestehen und beschäftigt weltweit gut 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vom Stammsitz in Höxter (Nordrhein-Westfalen) steuert die Arntz Optibelt Gruppe acht Produktionsstandorte in Europa und Asien. Optibelt unterhält ein weltweites Netz an Vertriebsorganisationen. Mit eigenen Verkaufs- und Logistik-Standorten ist das Unternehmen in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Südostasien und Neuseeland angesiedelt.