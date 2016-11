ZLF-Gewinnspiel 2016

Kategorie: Verbände und Organisationen > Wettbewerbe und Jubiläen

Montag den 21.11.2016

Am 15.11.2016 war es endlich so weit. Der Vogesenblitz Holzspalter VP 17 vom Gewinnspiel der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau auf dem ZLF in München wurde an den glücklichen Gewinner Franz Ramsl aus Rechtmehring in der Nähe von Wasserburg am Inn übergeben.

Gert Unterreiner (links, Geschäftsführer Unterreiner Forstgeräte GmbH) und Ernst Stenzel (rechts, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Abschnittsleiter Prävention für Oberbayern) bei der Übergabe des Holzspalters an Franz Ramsl (Mitte) (Foto: Unterreiner Forstgeräte)

Hierzu traf man sich auf dem Firmengelände der Unterreiner Forstgeräte GmbH in Buch, Gemeinde Julbach. Gert Unterreiner gratulierte Herrn Ramsl nochmals recht herzlich und wünschten ihm viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit mit dem neuen Holzspalter.