Winterliche Farbenspiele und geheimnisvolle Geschichten

Kategorie: Verbände und Organisationen > Messen und Veranstaltungen

Donnerstag den 24.11.2016

Wenn die Winterdämmerung den egapark am frühen Abend ins Halbdunkel hüllt, erstrahlen Bäume in Rot oder Blau, der Sternwarteturm ist violett illuminiert und am Aussichtsturm kann man die tanzende Silhouette einer Ballerina betrachten. Leuchtobjekte wie riesige Buchstaben, große Spielwürfel oder Leuchtboxen mit Piranha-Motiven sind im Halbdunkel von den Besuchern zu entdecken. Leise Töne untermalen an verschiedenen Punkten die mystische Stimmung. Von den Wänden eines Gebäudes scheinen viele Augen die Szenerie zu beobachten. Eine große runde Leinwand auf der großen Wiese dient als Videoprojektionsfläche. Aus einer Heckengruppe wispert eine Stimme, der aufmerksame Zuhörer kann eine geheimnisvolle Geschichte verfolgen.

(Foto: SWE Stadtwerke Erfurt)

Die Wiese nahe dem Skulpturengarten wird vom Chaos beherrscht. Das in warmen Gelbtönen leuchtende überdimensionale Objekt ist das Lieblingsausstellungsstück des Lichtdesigners Wolfgang Flammersfeld. Der Dortmunder hat bereits in der Wintersaison 2015/16 eine leuchtende Fantasiewelt im egapark erschaffen, die mehr als 16.000 Besucher live erlebten. Die zweite Auflage der zweimonatigen Illuminationsshow im egapark präsentiert ganz viele neue Objekte, Formen und Überraschungsmomente. Mehrere Hundert Strahler und LED, ca. 6 km Kabel und zahlreiche Leuchtkörper und Lichtschläuche wurden von den sechs Mitarbeitern der Firma World of Lights im Parkgelände kunstvoll verbaut. Drei Tage haben die Lichtwerker aus dem Ruhrgebiet dafür benötigt. „Wir sind ein eingespieltes Team“, erzählt Wolfgang Flammersfeld. „Eine kurze Einweisung genügt und die Kollegen wissen, was wo aufgebaut wird.“ Ideen für seine Leuchtobjekte holt sich der 64-Jährige im Baumarkt, beim Bummel durch die Regalreihen entdeckt wer geeignete Materialien, die zu Leuchtobjekten verbaut werden. Das Winterwunderland im egapark gibt es wieder vom 26. November 2016 bis zum 29. Januar 2017 zwischen Pflanzenschauhäusern und Aussichtsturm.

Für ein richtiges Winterwunderland fehlt nur noch Schnee, der Pflanzen und Wiesen bedeckt. Das farbige Leuchten erhält dann ein mystisches Glitzern. Wer durch die verschiedenen Szenarien der Lichtausstellung wandelt, kann seine Fantasie spielen lassen. „Im vergangenen Jahr gab es von den Besuchern viel positive Resonanz“, bestätigte egapark-Geschäftsführerin Kathrin Weiß und ergänzt, „ein solches Angebot in der kalten Jahreszeit fehlte bisher und macht den Park auch an Winterabenden zu einem attraktiven Ausflugsziel.“ Am Eröffnungsabend, am 26.11.2016, spielt die Band „Nordic NIGHTS“ 17 bis 19.30 Uhr im Mainzpavillon.

Neben modernen Lichtinstallationen und ungewöhnlichen Effekten erwartete die Besucher des Winterleuchtens von Donnerstag bis Sonntag gastronomische Betreuung und an den Wochenenden ein vielseitiges Begleitprogramm. Ein Grund mehr, Erfurts schönsten Garten in der kalten Jahreszeit zu besuchen.

Beginn: jeweils 17:30 Uhr