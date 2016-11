Mit dem vielseitigen Shibaura CM 374 perfekt durch den Winter

Kategorie: Fahrzeuge > Winterdienst

Montag den 28.11.2016

Die ersten starken Schneeschauer sind in Schweden gefallen. Das ist der Moment, an dem professionelle Winterdienstmaschinen an die Arbeit müssen, um die Sicherheit bei Glätte und Schnee zu gewährleisten.

Winterdienstmaschine (Foto: Shibaura Importeur Schweden)

Um diese Arbeit zu erleichtern, bietet Shibaura den CM374 mit Allradantrieb, hydraulischer Servolenkung und hydrostatischem Antrieb an. Dieser multifunktionale Geräteträger kann überall eingesetzt werden. Keine Herausforderung ist ihm zu groß. Nicht nur bei Mäharbeiten, beim Mulchen, Kehren oder zur Beseitigung von Wildkraut ist der CM 374 ein optimaler Partner, sondern auch im Schnee überzeugt diese Maschine durch ihre Qualitäten.

Ausgestattet mit einer Bartesko Kabine, Zusatzhydraulik , Fjärås VP155 Schneepflug von 1550 mm Breite, Fjärås Sandstreuer 200 Liter mit 900 mm Arbeitsbreite, macht es den CM zu einer ideale Maschine für den Winterdienst.