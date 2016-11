Robuster Außenlaser erleichtert mit vier Vertikalebenen das Ausrichten von Begrenzungen und Flächen

Kategorie: Baustellen und Bauhöfe

Montag den 28.11.2016

Laser sind zur Orientierung in der Horizontalen bei Planierarbeiten oder dem Nivellieren von Ebenen nicht mehr wegzudenken. Zum Abtragen von rechten Winkeln, wie es aus dem Innenausbau bekannt ist, eignen sich die meisten Outdoor-Systeme allerdings nicht, da sie hierfür nur einen schlecht erkennbaren Lotpunkt bieten können. Um auch bei Außenanwendungen das senkrechte Ausrichten zu vereinfachen, hat die Nedo GmbH & Co. KG daher den Universallaser Linus HV entwickelt, der neben einer horizontalen auch bis zu vier vertikale Ebenen im 90°-Abstand anzeigt.

Mit Hilfe des abnehmbaren Fußes lassen sich die vertikalen Laserebenen exakt ausrichten. Laser und Empfänger sind so aufeinander abgestimmt, dass die Abstände von den Strahlquellen beziehungsweise der Sensormitte zur Gehäusekante gleich lang sind. Das vereinfacht die Orientierung der Geräte zu einander sowie nachfolgende Kontrollen. (Foto: Nedo GmbH & Co. KG)

Durch sein robustes Gehäuse und die elektronische Horizontierung übersteht er selbst den harten Baustellenalltag ohne Schäden oder Präzisionseinbußen – zumal ein ebenfalls auf Außeneinsätze ausgelegter Empfänger mit integrierter mm-Anzeige das Ausrichten stark beschleunigt. Umständliche Vermessungen oder improvisierte Behelfslösungen werden damit überflüssig.

Wenn es um das korrekte Anlegen von rechten Winkeln geht – beispielsweise für Bodenplatten, Randsteine und Fundamente – blieb bisher nur die Wahl zwischen dem aufwändigen Einsatz eines teuren Theodoliten und entsprechend geodätisch ausgebildetem Personal oder dem ungefähren Abmessen nach dem 3:4:5-Prinzip mittels Maßband. Der neue Außenlaser von Nedo ermöglicht es dagegen jetzt, den Winkel einfach von den vertikalen Laserebenen abzutragen. Der Linus HV verfügt dazu über vier zusätzliche Lasermodule, die einzeln zu- oder abschaltbar sind und unmittelbar um das Gerät herum entsprechende Linien auf den Boden oder angrenzende Wände projizieren. Sämtliche Module entsprechen der Laserklasse 2M und erlauben somit den sicheren Einsatz auf allen Baustellen. Starke Akkus mit einer Betriebsdauer von 30 h stellen dabei einen zuverlässigen Einsatz ohne Aufladepausen über einen Arbeitstag hinaus sicher. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Winkel schnell und effizient abgesteckt werden können.

Praktischer Präzisionslaser für den Außenbereich

Zum bequemen und dennoch präzisen Ausrichten verfügt der Laser über einen abnehmbaren Standfuß mit endlosem Feintrieb, auf dem er sich mit wenig Kraftaufwand sehr feinfühlig drehen lässt. Alternativ kann der Linus HV auch auf jedes herkömmliche Stativ mit 5/8-Zoll-Gewinde gesetzt werden, bei Kurbelstativen sogar mitsamt dem Fuß. Die Laserebenen horizontieren sich mit einer Genauigkeit von 0,1 mm/m.

Unterstützt wird das präzise Arbeiten zusätzlich durch den eigens hierfür entwickelten Empfänger Acceptor Line, der über ein mit 50 mm Länge sehr großes Sensorfeld verfügt und die Abweichung der Laserebene von der Referenzmarke in einer gut lesbaren mm-Anzeige genau angibt. Auf diese Weise muss sich der Bediener nicht erst allmählich durch Versuche an die korrekte Position annähern, sondern kann sofort ablesen, in welche Richtung wie weit korrigiert werden muss. Da die Konzeptionen von Laser und Empfänger darüber hinaus aufeinander abgestimmt wurden, entspricht der Abstand von den Strahlaustritten der vertikalen Laserebenen zur Seitenkante des Geräts exakt dem Abstand von der Mitte des Empfangsfeldes zur Unterkante des Acceptors. Dadurch ist die Ausrichtung beider Geräte zueinander, wie auch jegliche Folgekontrolle, sehr schnell erledigt.

Robuste Technik mit Schutzklasse IP 65

Damit Genauigkeit und Leistung des Systems trotz Wind, Wetter und allgegenwärtigem Schmutz auf der Baustelle auch langfristig erhalten bleiben, ist der Laser in ein nach IP 65 geschütztes Gehäuse mit einer Haube aus Aluminium-Druckguss und gummierten Griffen verbaut. Technik und Umhausung sind dabei so konzipiert, dass sogar Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe problemlos verkraftet werden können. Die verwendete Horizontierung, die statt auf einem simplen Pendel auf elektronischen Libellen basiert, richtet den Universallaser mit Hilfe von Stellmotoren automatisch horizontal aus und verhindert selbst bei derartigen Schlägen eine Dejustierung, was die Handhabung im alltäglichen Einsatz deutlich vereinfacht. Der Acceptor Line fällt ebenfalls in Schutzklasse IP 65 und wird standardmäßig mit der Heavy-Duty-Halteklammer ausgeliefert.Statt wie sonst aus Kunststoff ist der Körper der Halteklammer vollständig aus Aluminium gefertigt, was sie wesentlich langlebiger und bruchsicherer macht. Auch die Gewindespindel ist mit 16 mm Durchmesser auf hohe Robustheit ausgelegt. Die bewegliche Pressscheibe besteht ebenfalls aus Aluminium, wurde jedoch für maximale Reibung strukturiert. Auf der gegenüberliegenden Innenseite sorgen gummierte Noppen für sicheren Halt. Zudem ist die Klammer so geformt, dass sie eine ebene Rückseite hat, so dass zum Beispiel Meterrisse damit angezeichnet werden können. Dank des Universalflansches passt die Halterung für alle Empfänger von Nedo.