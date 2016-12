Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm: Start der Baumaßnahmen für die zukünftigen Themengärten

Kategorie: Verbände und Organisationen > Messen und Veranstaltungen

Freitag den 02.12.2016

Rund ein halbes Jahr vor Eröffnung der Gartenschau startet die Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm mit den Bauarbeiten auf dem zukünftigen Ausstellungsgelände. Am 1. Dezember 2016 wurden bei einem Ortstermin die Gesamtplanung und insbesondere die Baumaßnahmen an den Themengärten vorgestellt.

(v.l.n.r.): Thomas Herker (Erster Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm), Walter Karl und Eva Linder (beide Geschäftsführer der Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH), Michael Richter (Galabau Michael Richter), Thomas Thaler (Thomas Thaler GmbH), Bastian Rohrhuber (Bastian Rohrhuber – Garten- und Landschaftsbau), Stefan Arndt (Arndt Garten- und Landschaftsbau) und Lisa Geißler (Ausstellungswesen Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH) Die Bauarbeiten an den Themengärten für die Gartenschau „Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm“ haben begonnen: der „Asteroiden-Tango“ von Galabau Michael Richter ... ...und der Themengarten „Selbstversorgung modern & urban“ von Bastian Rohrhuber – Garten- und Landschaftsbau. (Fotos: GaLaBau Bayern)

Nach der Landesgartenschau in Bayreuth findet die nächste Gartenschau in Bayern in Pfaffenhofen a. d. Ilm statt. Die Arbeiten am Bürgerpark, dem Sport- und Freizeitpark und der Ilminsel schreiten täglich voran, auch auf dem Festplatz wird seit Anfang November kräftig gebaut. Jetzt starteten auch die Arbeiten an den Themengärten auf dem Festplatz. Von 24. Mai bis 20. August 2017 verwandelt sich der Bereich in eine einzigartige Ausstellungslandschaft rund um die Themen Gartendesign, Gartenkultur und urban gardening mit regionalen Akzenten.

Am 1. Dezember lud die Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH zu einem Ortstermin und informierte über die begonnenen Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau zum Aufbau der Themengärten. Die Verantwortung für die Planung, Umsetzung und Betreuung der neun unterschiedlichen, insgesamt rund 800 m² großen Schaugärten liegt in den Händen von regionalen GaLaBau-Fachbetrieben – alle organisiert im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e. V. (VGL Bayern).

Neben Robert Mißbichler-natur in form (Hohenwart) engagieren sich folgende Betriebe mit einem eigenen Gartendetail:

„Ein Garten für Genießer“, Arndt Garten- und Landschaftsbau (Rohrbach)

„Rundes Atrium“, Christoph OHG (Aindling)

„Da fühl i mi dahoam!“, Fahn GmbH & CO. KG (Hohenwart)

„Mein Garten. Mein Zuhause.“, Majuntke GmbH (Mainburg)

„Asteroiden-Tango“, Galabau Michael Richter (Kirchdorf a. d. Amper)

„Paradies im Hopfengarten“, Rieper & Silbernagl Gartengestaltungs GmbH (Karlskron)

„Selbstversorgung modern & urban“, Bastian Rohrhuber – Garten- und Landschaftsbau, (Freising)

„Grünes Zimmer“, Thomas Thaler GmbH (Güntersdorf)

„Die Gartendetails geben Einblick in die vielseitigen Möglichkeiten der Gartengestaltung. Jeder Fachbetrieb zeigt, wie unterschiedliche Schwerpunkte in einem Garten gesetzt werden können und wie durch die Symbiose der verschiedenen Elemente überraschende, moderne oder auch klassische Akzente entstehen“, so Eva Linder, Geschäftsführung der Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH.

„Die Schaugärten sind für das Gelingen unserer Gartenschau nächstes Jahr von be-sonderer Bedeutung und werden sich bestimmt als wahre Publikumsmagnete erweisen“, erläutert Lisa Geißler, verantwortlich für das Ausstellungswesen bei der Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH. „Viele Besucher werden in diesen Gärten verweilen und ihre Seele baumeln lassen. Andere werden die Inspiration genießen und Ideen sammeln für die eigene Gartengestaltung zuhause. Ähnliche Themengärten haben bereits zum Erfolg zurückliegender Gartenschauen in Bayern beigetragen.“