SABO Händlerevent: Hauptversammlung der SABO-Vertragspartner-Gemeinschaft in Lübeck

Freitag den 02.12.2016

Anlässlich der diesjährigen Hauptversammlung lud die SABO-Vertragspartner-Gemeinschaft gemeinsam mit dem Gummersbacher Premiumhersteller nach Lübeck ein. Rund 100 Fachhandelspartner aus ganz Deutschland folgten der Einladung und nutzten auf dem abwechslungsreichen Event auch die Gelegenheit, die Neuheiten des Produktsortiments auf Herz und Nieren zu prüfen.

(Foto: SABO)

Nach dem offiziellen Teil der Hauptversammlung erlebten die Teilnehmer ein informatives und abwechslungsreiches Programm. Neben einem Schnupperkurs im Golfen, einer Stadtführung durch die schönsten Ecken Lübecks sowie einer Schifffahrt stand aber vor allem die SABO Produktpalette im Zentrum des Geschehens. Nachdem SABO auf der Messe GaLaBau die ersten Highlights der kommenden Gartensaison – die drei neuen Consumer-Akku-Mäher sowie der neue Profi-Mulcher – vorgestellt hat, folgten nun die nächsten Neuheiten für 2017: die leistungsstarken Profigeräte mit Akku-Technologie aus dem Hause Bosch. Dabei durften die Händler die neuen Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider sowie Laubbläser im freien Gelände testen und konnten sich so selbst von den umwelt- und anwenderfreundlichen Akku-Geräten sowie der bewährten SABO Qualität überzeugen.

„Die Händlerevents sind für uns immer eine Chance, uns bei unseren Fachhändlern zu bedanken und ihre Arbeit wertzuschätzen. Zudem ist der direkte Kontakt mit unseren Partnern von besonderer Bedeutung für uns. Hier bekommen wir wichtige Rückmeldungen aus der Praxis und Anregungen, die wir bei der Weiterentwicklung unserer Produkte mit einfließen lassen können“, so Christoph Büscher, Geschäftsführer der SABO-Maschinenfabrik GmbH. „Auch in diesem Jahr war die Veranstaltung ein voller Erfolg. In einer tollen Location und entspannter Atmosphäre konnten wir unsere Innovationen für die Händler live erlebbar machen – schon Monate vor Saisonbeginn. Diese kamen bei den anwesenden Fachhändlern wirklich sehr gut an und sorgten für reges Interesse.“