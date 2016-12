GaLaBau-Firmen mit Prädikat „Familienbewusstes

Kategorie: Verbände und Organisationen > Wettbewerbe und Jubiläen

Sonntag den 04.12.2016

Das Projekt familyNET zeichnete 26 Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung und Sozialwirtschaft mit dem Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ aus. Die GaLaBau-Betriebe Blattwerk Gartengestaltung GmbH und Gärten von Daiß GmbH erhielten den Titel für ihre familienbewusste Personalpolitik. Beide Firmen sind Mitgliedsunternehmen im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. und Teil des Netzwerks Gärten.

Die stolzen Preisträger (v.l.n.r.): Günther Daiß und Gerd Mayer (Gärten von Daiß GmbH), Stefan Böhm und Hartmut Bremer (Blattwerk Gartengestaltung GmbH) Foto: GaLaBau Baden-Württemberg

Bereits 2015 wurden vier GaLaBau-Unternehmen mit der Auszeichnung bedacht. In diesem Jahr wurde bei der Firma Blattwerk Gartengestaltung GmbH mit Sitz in Stuttgart insbesondere das Engagement bei der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege gelobt. Flexible Arbeitszeiten, Home-Office, Freistellungen und mittlerweile auch zwei betriebliche Pflegelotsen bieten Unterstützung für die Beschäftigten. Geschäftsführer Stefan Böhm erklärt: „ Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere 24 Mitarbeiter – dadurch haben wir auch ein motiviertes Team.“

Die Firma Gärten von Daiß GmbH aus mit Sitz in Waiblingen beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter. Ihr Slogan „Bei uns kannst du in Rente gehen“ ist auch das gesetzte Unternehmensziel. „Eine gute Personalpolitik ist uns sehr wichtig – und das in jeder Lebensphase“, sagt Geschäftsführer Gerd Mayer.

Das Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ wird vom Landesfamilienrat Baden-Württemberg und vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg im Rahmen des landesweiten Projekts familyNET vergeben. familyNET bewertet kleine und mittlere Unternehmen, die eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Das Prädikat soll ein Zeichen für Familienfreundlichkeit setzen. Bewertet werden die Unternehmen in verschiedenen Handlungsfeldern wie zum Beispiel Service für Familien, Arbeitszeiten, Gesundheit oder Personalentwicklung. Für die Zertifizierung analysiert ein unabhängiges Gutachtergremium die verschiedenen Bereiche der Unternehmen. Teilnehmen können weiterhin Unternehmen, die sich unter www.familynet-bw.de bewerben. Daneben können auch besonders familienfreundliche Projekte eingereicht und für den familyNET-Award nominiert werden.

Die ausgezeichneten Unternehmen:

Gärten von Daiß GmbH Erbachhof 1 71336 Waiblingen

BLATTWERK Gartengestaltung GmbH Böblinger Straße 446 70569 Stuttgart