Bobcat S70 im Garten der Universität Bayreuth

Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte > Kompaktmaschinen

Dienstag den 06.12.2016

Der zur Universität Bayreuth gehörende Ökologisch-Botanische-Garten (ÖBG) bietet eine einzigartige botanische Reise rund um die Welt in nur wenigen Stunden. Für die Erdarbeiten auf dem rund 16 ha großen Freigelände sowie in dem 6.000 m² großen Gewächshaus und auch für den Transport der schweren Pflanzkübel, hat die Uni Bayreuth und das Team des ÖBG den äußerst kompakten Kompaktlader S70 von Bobcat angeschafft.

Gärtnerin Sophia Oertel freut sich über den neuen Bobcat S70 - Die Spezialschaufel des Bobcat S70 für den Transport der Pflanzkübel ist eine Sonderanfertigung des Bobcat-Händlers BHS (Foto: Cornelia Eisenstein, Doosan Benelux S.A.)

Der kleinste Kompaktlader von Bobcat stellt seine ausgezeichnete Wendigkeit und Leistungsfähigkeit auf den engen Wegen innerhalb und außerhalb des Gewächshauses täglich unter Beweis.

Der S70 ist im Garten voll in seinem Element

Auf dem Gelände des ÖBG macht der S70 genau das, wofür er geschaffen ist. Auf den engen Wegen und in dem unwegsamen Gelände führt er nicht nur Erdarbeiten durch, sondern dient auch zum Transport der schweren Pflanzen, wenn sie zum Überwintern in das Gewächshaus gebracht werden. Dabei ist er mit seiner Breite von gerade einmal 914 mm bei einer fahrbaren Nutzlast von 343 kg so klein und durch seine Fähigkeit auf der Stelle zu drehen, so wendig, dass er auch an engste Stellen kommt und dort immer noch genug Leistung zum Erledigen der verschiedensten Arbeiten hat. Der S70 ist immer dann der perfekte Lader, wenn das Schaufeln von Hand zu mühselig ist, aber der Platz für eine größere Maschine nicht ausreicht.

Der ÖBG setzt den S70 in Verbindung mit einer Reihe von Standardschaufeln, einer Palettengabel und einer Spezialschaufel für den Transport der Pflanzkübel ein. Die Spezialschaufel ist eine Sonderkonstruktion des Händlers BHS, bei dem die Universität Bayreuth den S70 und das Zubehör erworben hat. Dazu Claus Rupprich, Garten- und Landschaftsbaumeister im ÖBG: „Ausschlaggebend für den Kauf war für uns die Kompaktheit und die Wendigkeit des S70, darüber hinaus sind wir bereits seit 1993 Bobcat Kunde und mit den bisher verwendeten Maschinen durchweg sehr zufrieden. Auch mit dem Händler BHS in Kulmbach verbindet uns eine lange Partnerschaft.“

Der ÖBG

Das neue Tätigkeitsfeld des S70, der ÖBG dient der Lehre und der Forschung, dem Erhalt bedrohter Pflanzen- und Tierarten sowie der Öffentlichkeit für Bildung und Erholung. Im weitläufigen Freigelände gedeihen Pflanzen Europas, Nordamerikas und Asiens. In seinen sechs unterschiedlich klimatisierten Gewächshäusern führt die botanische Reise durch feucht-warme Tieflandregenwälder und Mangroven, in die Lorbeerwälder der Kanaren und durch Trockenwälder Südamerikas und Afrikas und vielem mehr.

Über BHS

Die BHS Baumaschinen GmbH ist ein regional tätiges Unternehmen mit Sitz in Kulmbach / Oberfranken. Das Kerngeschäft des Bobcat Vertragshändlers liegt im Bereich Verkauf, Wartung, Reparatur und Vermietung von Baumaschinen. Besonders viel Wert legt das Unternehmen auf die kompetente Beratung und Betreuung seiner Kunden. Mit Bobcat hat BHS bereits seit der Gründung 1998 einen starken Partner an seiner Seite.