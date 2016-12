Das neue Sprühgerät A50 von Birchmeier: Starke (Akku)-Leistung für höchste Ansprüche

Kategorie: Pflanzen und Pflanzenteile > Unkrautbekämpfung

Donnerstag den 08.12.2016

Die Birchmeier Sprühtechnik AG erweitert ihr Akku-Geräte-Sortiment mit dem mobilen Sprühgerät A50. Damit setzt der Schweizer Hersteller erneut auf moderne Akku-Technologie. Wie das Rückensprühgerät REC 15 ist die A50 ebenfalls elektronisch druckgesteuert und leistungsstark, zudem leise und umweltfreundlich.

A 50 mit Winkeldüse für den Einsatz im GaLaBau (Foto: Birchmeier)

Auf der IPM 2017 (Halle 7.0/ Stand 7C32) präsentiert Birchmeier sein neues fahrbares Sprühgerät A50 und setzt damit abermals Maßstäbe bei Karrenspritzen für professionelle Anwender. Wie das erfolgreiche Rückensprühgerät REC 15 verfügt auch die A50 über eine elektronische Regelung. Diese ermöglicht es, den Druck vorzuwählen sowie ihn konstant zu halten. Und sie überwacht wichtige Funktionen von Pumpe und Akku. Ein konstanter Druck ergibt ein konstantes Sprühbild. Das optimiert die Wirkung und ist zudem sparsamer im Verbrauch.

Wie schon bei den Rückenspritzen besticht auch bei diesem Gerät die Leistung: Je nach Druck und verwendetem Zubehör beträgt die Akku-Kapazität von 4 bis über 10 Stunden. In dieser Zeit lassen sich bis zu 1.300 Liter Spritzmittel ausbringen (das entspricht 26 Behälter­füllungen, Abweichungen je nach verwendetem Zubehör möglich).

Birchmeier Geräte sind bekannt für ihre durchdachten, praxisgerechten Details: So verfügt die A50 über eine zuschaltbare Misch-Funktion. Ist das Rührwerk eingeschaltet, wird die Spritzflüssigkeit im Behälter mit Hilfe der Pumpe durchmischt. So können sich zum einen Mittel beim Arbeiten nicht mehr am Boden festsetzen und zum anderen ermöglicht diese Funktion das Anmischen von Spritzmitteln im Gerät.

Die Vorteile des neuen Sprühgerätes liegen auf der Hand: kein Bezingestank und keine Abgase beim Arbeiten, dafür ein leises und sparsames Gerät mit exzellentem Bedien­komfort a lá Birchmeier:

· Der Anwender wählt den gewünschten Arbeitsdruck von 1 bis 10 bar stufenlos über einen Drehregler.

· Der Füllstand ist dank der 50-Liter-Skala am Kunststoffbehälter leicht ablesbar.

· Der 10 Meter lange Schlauch, der bei Nichtgebrauch um den Gerätehals gewickelt wird, ermöglicht einen flexiblen Einsatz auch in größerer Entfernung.

· Für Sprührohre und die ausziehbare Teleskoplanze XL8 befindet sich an der Geräteseite ein praktischer „Köcher“ zum Einstecken.

· Die robusten Räder können mit einer Feststellbremse blockiert werden, um unbeabsichtigtes Wegrollen zu vermeiden.