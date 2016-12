Regionalvorstand Franken der Landschaftsgärtner wiedergewählt

Kategorie: Verbände und Organisationen > Verbände

Freitag den 09.12.2016

Auf der Regionalversammlung am 24.11.2016 in Bretzfeld-Bitzfeld wählten die Mitgliedsbetriebe der Region Franken im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e. V. den Regionalvorstand. Waldemar Stahl, Geschäftsführer der Fa. Garten Stahl GmbH in Boxberg-Schweigern, und Martin Gurr, Geschäftsführer der Firma Gurr aus Untergruppenbach, übernehmen auch künftig das Amt der Regionalvorsitzenden.

Regionalvorstand Franken (VGL-BW)

Alexander Wilhelm, Wilhelm Kreativgarten in Rosengarten, wurde als stellvertretender Regionalvorsitzender gewählt. Corinna Jung, Roland Jung GmbH in Ellhofen, und Georg Uihlein, Geschäftsführer des Betriebs Georg und Martina Uihlein GbR, betreuen als Regionalbeauftragte weiterhin das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Ausbildung.

Große Ziele der Branchen-Vertreter sind, mehr qualifizierte Unternehmen für den Verband zu gewinnen und junge Menschen für den Beruf des Landschaftsgärtners zu begeistern. Nach der erfolgreichen Landesgartenschau Öhringen diesem Jahr steht das nächste Großereignis vor der Türe. Im Jahr 2019 findet die BUGA in Heilbronn statt. Dort will der Berufstand zeigen, wie viel Innovation in ihm steckt.

Derzeit sind 744 Garten- und Landschaftsbauunternehmen im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. organisiert, davon 54 Fachbetriebe in der Region Franken. Die Aufgaben werden nicht weniger werden, aber Waldemar Stahl und das Team des Regionalvorstandes sind überzeugt, dass sich ihr berufsständisches Engagement auch in Zukunft lohnt.