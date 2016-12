Kategorie: Fahrzeuge > Nutzfahrzeuge

Sonntag den 11.12.2016

Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweites Auslieferungsplus von 11,2 Prozent per November

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat von Januar bis einschließlich November 433.900 leichte Nutzfahrzeuge an Kunden in aller Welt ausgeliefert. Das entspricht einem Plus von 11,2 Prozent. Der Einzelmonat November lag mit 42.900 Fahrzeugauslieferungen ebenfalls erheblich über Vorjahresniveau (+27,3 Prozent).

Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweites Auslieferungsplus von 11,2 Prozent per November (Foto: Volkswagen Nutzfahrzeuge)

Bram Schot, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Das hervorragende Ergebnis zeigt, dass unsere kundenorientierten Fahrzeuge im Markt gut ankommen. Vor allem in unseren Hauptabsatzgebieten steigt die Nachfrage nach unseren Erfolgsmodellen weiterhin – im November nahmen die Auslieferungszahlen nochmals deutlich zu. Unsere Werke produzieren mit voller Kraft.“

In Deutschland wurden im genannten Zeitraum 112.800 neue Nutzfahrzeuge von Volkswagen an Kunden übergeben (+15,4 Prozent). Auch in den europäischen Volumenmärkten Italien (+46,7 Prozent auf 10.200 Fahrzeuge), Spanien (+30,8 Prozent auf 12.200 Fahrzeuge), Frankreich (+23,2 Prozent auf 17.500 Fahrzeuge) und Großbritannien (+4,1 Prozent auf 46.100 Fahrzeuge) legte die Marke zu.

In Osteuropa wurden 31.800 Fahrzeuge ausgeliefert. Das entspricht einem Plus von 14,6 Prozent.

Außerhalb Europas legten die Regionen Nordamerika um 24,6 Prozent auf 7.500 Fahrzeuge, Afrika um 4,8 Prozent auf 14.300 Fahrzeuge, Nahost um 4,8 Prozent auf 31.900 Fahrzeuge und Asien-Pazifik um 0,5 Prozent auf 19.800 Fahrzeuge zu.

Die Märkte in Südamerika verbuchten mit 30.000 an Kunden übergebenen Nutzfahrzeugen der Marke einen Auslieferungsrückgang von 12,1 Prozent.

Weltweite Auslieferungen von Januar bis einschließlich November nach Baureihen:



181.000 Fahrzeuge der T-Baureihe (154.200; +17,4 Prozent)

146.500 Fahrzeuge der Caddy-Baureihe (122.200; +19,9 Prozent)

63.200 Fahrzeuge der Amarok-Baureihe (69.100; -8,5 Prozent)

43.200 Fahrzeuge der Crafter-Baureihe (44.900; -3,9 Prozent)