Bundesbauministerium startet Öffentlichkeitsbeteiligung für „Grün in der Stadt“

Montag den 12.12.2016

Was können wir für mehr Grün in den Städten tun? Im vergangenen Jahr hat das Bundesbauministerium mit dem "Grünbuch" den aktuellen Wissensstand über urbanes Grün zusammengetragen und einen breiten Dialog angestoßen über den zukünftigen Stellenwert von Grün- und Freiflächen in unseren Städten. Jetzt soll ein Weißbuch entstehen, in dem konkrete Handlungsempfehlungen und Umsetzungsmöglichkeiten dargestellt werden. Dabei bitten wir die Öffentlichkeit um Beteiligung an unserem "Ideengarten".

(Foto: BMUB)

Es geht darum, wie wir unsere Parks, Grünanlagen, Spiel- und Sportflächen, Straßenbäume und Grünzüge am besten erhalten, entwickeln und pflegen. Mit dem jetzt vorliegenden ersten Entwurf des Weißbuchs "Grün in der Stadt" wollen wir den Dialog fortsetzen und Meinungen und Ideen der Öffentlichkeit einholen. Wir stellen auf einer eigens eingerichteten Internetseite Maßnahmen und Handlungsempfehlungen des Bundes für qualitätsvolles städtisches Grün vor. Wer Anmerkungen und Anregungen hat, kann sich bis zum 23. Dezember 2016 über die Dialogplattform einbringen.

Wer sich vor Ort für das Stadtgrün engagiert oder spannende Projekte kennt und seinen Lieblingsort oder sein Lieblingsprojekt vorstellen möchte, kann dies im "Ideengarten" auf unserer Internetseite tun. Die zehn interessantesten Projekte und Ideen werden wir am 8. und 9. Mai 2017 beim 2. Bundeskongress "Grün in der Stadt" in Essen vorstellen.