Der Profistreuer für Gehwege

Kategorie: Fahrzeuge > Winterdienst

Montag den 12.12.2016

Die RAUCH Universalkastenstreuer UKS sind speziell auf den effizienten Winterdiensteinsatz auf Gehsteigen und auf Parkwegen abgestimmt. Durch die energiearme, fallende UKS-Ausbringtechnik wird das Streugut immer in einem scharf abgegrenzten Bereich gestreut. Unerwünschte Anstrahlungen von parkenden Autos oder der Eintrag von Streusalz in Grünflächen werden von Anfang an vermieden. UKS erhöht die Streupräzision und schützt die Umwelt.

Universalkastenstreuer UKS (Foto: RAUCH Landmaschinenfabrik)

Die kompakte UKS-Konstruktion mit Streubreiten von 80 bis 120 cm ist ideal auf die Abmessungen von kommunalen Kleintraktoren abgestimmt.

Wahlweise kann UKS mit einem Gelenkwellen-Antrieb oder einem hydraulischen Antrieb über die Bordhydraulik ausgestattet werden.

Die fahrgeschwindigkeitsabhängige Dosierelektronik QUANTRON-A eröffnet neue Einsparpotentiale. Die Dosierschieber werden bei Stillstand automatisch geschlossen. Die Ausbringmenge wird der Fahrgeschwindigkeit kontinuierlich angepasst. Fernbedient von der Kabine lässt sich die Ausbringmenge an den Grad der Vereisung anpassen. Das erhöht sowohl die Verkehrssicherheit wie auch die Wirtschaftlichkeit des Streuguteinsatzes. Die Streueffizienz verbessert sich bis zu 15 % gegenüber herkömmlichen Streuern ohne Dosierelektronik.

Die steilen Bordwände und die großdimensionierte Rührwelle ermöglichen ein optimales Nachrutschen der Streugüter. Die hochwertige Doppelpulverbeschichtung und der hohe Edelstahlanteil schützen vor Korrosion und Verschleiß. Der werkzeuglos abklappbare Edelstahlbehälterboden eröffnet große Freiräume für eine einfache und schnelle Reinigung.

Nicht nur im Winterdienst sondern auch in der Düngung von Grünflächen, in der Saat und beim Besanden von Sportplätzen überzeugt UKS über das ganze Jahr hinweg.