Neuer Bobcat E55 für Hülsmann GalaBau

Mittwoch den 14.12.2016

Das Unternehmen Markus Hülsmann GalaBau hat Anfang Dezember seinen neuen Kompaktbagger Bobcat E 55 vom Bobcat Händler Werner Seemann in Empfang genommen. Nach einem intensiven Auswahlprozess hatte sich Eigentümer Markus Hülsmann für den gut ausgestatteten Kompaktbagger der 6-Tonnenklasse von Bobcat entschieden.

Von links nach rechts: Tobias Hardt (Verkaufsberater Firma Seemann), Markus Hülsmann (Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Marcus Hülsmann), Nicola Duranti (Service Firma Seemann), René Kappus (Bobcat District Sales Manager Germany –Switzerland – Austria). (Foto: Cornelia Eisenstein)

Markus Hülsmann: „Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, die Transportfähigkeit sowie die Leistungen in den Bereichen Taktzeiten, Reiss- und Hubkraft haben letztendlich den Ausschlag zu Gunsten des Bobcat E55 gegeben. Auch die Möglichkeit mit ihm problemlos einen Drei-Achser-Lkw zu beladen war mir wichtig.“ Ein weiterer wichtiger Faktor ist der gute Service von Seemann: „Mit Seemann habe ich einen starken Servicepartner an meiner Seite, auf den ich mich voll und ganz verlassen kann“, ergänzt Hülsmann.

Optimal für die Erdbewegung im GaLaBau ausgestattet

Hülsmann, dessen Unternehmen vorwiegend Dienstleistungen im Bereich Planierarbeiten, Kulturbau und Kanalanschlüsse bietet, hat den Bobcat E55 exakt auf die in seiner täglichen Arbeit anfallenden Anforderungen abgestimmt. Hierzu hat er den Kompaktbagger beispielsweise mit der neu verfügbaren Option des verstellbaren Schildes (2 x 30°) ausgerüstet. In Verbindung mit der serienmäßig vorhandenen Schwimmstellung des Schildes, eignet es sich ideal für Erdbewegungen und dem Erstellen eines Planums. Darüber hinaus hat der Unternehmer sich auch für die Hydrauliklammer entschieden. Diese wirkt in der Arbeit wie der menschliche Daumen, das bedeutet in Verbindung mit dem Löffel können verschiedene Materialien und Objekte, wie große Steine, Asphalt- und Betonstücke sowie Baumstücke und Strauchwerk festgehalten und aufgenommen, abgesetzt sowie umgesetzt werden.

Darüber hinaus ist Hülsmanns E55 mit einer Zentralschmierung, einem hydraulischen Schnellwechsler und einer Rückfahrkamera ausgestattet. Für seine tägliche Arbeit mit dem Bagger verwendet er einen Zweischalengreifer, einen Tieflöffel und eine Grabenräumwanne.

Werner Seemann

Die 1966 gegründete Werner Seemann GmbH & Co. KG zählt im Nordwesten Deutschlands zu den wichtigsten Anbietern von Baumaschinen, Fahrzeugaufbauten und Umschlagtechnik. Neben dem Vertrieb neuer und gebrauchter Maschinen und Geräte bekannter Markenhersteller bietet er seinen Kunden vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen Service, Reparaturen und Miete. Rund 65 Mitarbeiter bieten den Kunden ihre Leistungen an den drei Standorten in Wallenhorst, Ganderkesee und Ostrhauderfehn.