Kategorie: Verbände und Organisationen > Messen und Veranstaltungen

Sonntag den 18.12.2016

Unterreiner mit vielen Terminen in 2017

Die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2017 beginnen mit einem Pfanner- und Sicherheits-Day am Freitag, den 3. Februar von 12- 22 Uhr mit vielen Demonstrationen über Sicherheit bei der Waldarbeit.

Das komplette Unterreiner Team mit 42 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. (Foto: Unterreiner)

Am 31. März findet die Unterreiner-Night von 17 – 22 Uhr. Natürlich können Sie die Unterreiner Produkte bei Maschinen-Demos live erleben. Außerdem findet eine Wette statt. Nach dem Motto „Top die Wette gilt“ – wie viel Steer Brennholz machen Gert und Felix Unterreiner in 60 Minuten mit einer Quatromat-Trommelsäge.

Vom 4. – 7. Mai stellt Unterreiner auf der Agra in Leipzig aus, bevor am Montag, den 8. Mai die AMR-Forsttage in Elsenheim/F stattfinden!

Der 14. Juli steht ganz unter dem Motto Schafkopf. An diesem Tag findet im Betrieb in Buch der Unterreiner-Schafkopf-Cup statt.

Selbstverständlich ist der Forstspezialist von 1. – 5. September auf der Rottal-Schau in Karpfham und vom 6. – 10. September auf der Rieder Messe in Österreich vertreten.

„Erstmals wird auf den DLG-Waldtage in Brilon ausgestellt“, berichtet Marketingleiterin Theresa Herde.

Am. 29. September findet der „Kabarett-Dreier“ statt. Es konnten drei namhafte Kabarettisten verpflichtet werden, unter anderem Franziska Wanninger mit ihrem Programm „AHOIbe – Guad is guad gnua“.

Der 3. Oktober steht bei Unterreiner ganz unter dem Motto „Oktoberfest“. Von zehn (10.00 Uhr) bis zehn (22 Uhr) wird mit tollen bayerischen Band`s und einer Forstmaschinen-Ausstellung gefeiert.

Am 28. und 29. Oktober finden die 1. Unterreiner-Forsttage Nord statt. „Hier sind wir beim Kunden vor Ort und präsentieren dort unser komplettes Programm im Einsatz“, erzählt Theresa Herde. „Dies hatte unser Chef schon lange im Sinn“, berichtet Sie. Unterreiner-Forsttage im Norden nach dem Motto: Der Kunde muss nicht zu uns kommen, wir kommen zum Kunden. Stattfinden wird diese Veranstaltung bei einem Landwirt zwischen Hamburg und Hannover, in Walsrode.

Zum Jahresabschluß finden am 2. und 3. Dezember natürlich wieder die traditionellen Unterreiner-Forsttage 2017 auf einem nochmals erweiterten Ausstellungsgelände statt.