Die Trendbeete 2017 – Flower Power und Bienenfreude

Kategorie: Pflanzen und Pflanzenteile > Beetpflanzen und Gehölze

Montag den 19.12.2016

Neue Beetkollektionen der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin Sulzburg-Laufen. „Duftende Bienenweide“ und „Summer of Love“ heißen die neuen Trendbeete, die Beetdesignerin Anne Rostek von der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin als komplette Beetkollektionen samt Pflanz- und Pflegeanleitung für das Jahr 2017 entworfen hat.

(Foto: Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin oHG)

Das Trendbeet 2017 "Summer of Love" zelebriert in einer pflanzlichen Hommage die aufregende Zeit von "Love & Peace & Happiness" und erstrahlt von Mai bis Oktober in leuchtenden Farben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem belebenden Purpur-Orange-Sonnengelb-Kontrast.



Einen reich gedeckten Tisch für hungrige Falter und Insekten bietet dasTrendbeet 2017„Duftende Bienenweide“. Neben der neuen Bienenweide®-Rose, die mit ihren wunderschönen ungefüllten Blüten eine beliebte Nektarquelle darstellt, prägen Pastelltöne sowie aromatischen Stauden wie Lavendel, Duftnessel, Katzenminze, Steinquendel, Blauraute, Majoran und Thymian die Kollektion. Die Trendbeete 2017 sind zu bestellen bei der Staudengärtnerei Gräfin von Zeppelin.