Montag den 19.12.2016

Wer kennt es nicht? Der zusammengefegte Laubhaufen liegt auf dem Hof, doch der Maschinenbauer Bressel und Lade liefert jetzt die Lösung mit der neuentwickelten Sammelschaufel. Der Niederhalter auf der Schaufel hat einen zusätzlichen Lagerpunkt.

Niederhalter auf der Schaufel (Fotos: Bressel und Lade Maschinenbau)

Der Niederhalter senkt sich herab. Auf Bodenhöhe steht der Niederhalter ungefähr 40cm vor der Schaufel vor und wenige cm über dem Boden. Anschließend drückt sich die Spitze des Niederhalters bis etwa 15cm in die Schaufel hinein und nimmt so das Ladegut sicher auf. Dieser Vorgang passiert mit nur einer hydraulischen Funktion und auch nur einem Hydraulikzylinder. Der Auslösedruck ist einstellbar.

Die Schaufel bietet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten

Sie sammelt Silagereste auf dem Futtertisch, Steine im GaLaBau, Mülltüten auf Großveranstaltungen, Laubhaufen auf dem Hof oder im kommunalen Bereich, etc. Der Hersteller produziert die Schaufeln in verschiedenen Breiten für Traktoren und Hoflader. Der Anbau an Rad- und Teleskopladern ist auf Anfrage möglich.

Verschiedene Sonderausrüstungen optimieren den jeweiligen Einsatz. Eine unter die Stahlschürfleiste geschraubte Polyurethanleiste schützt empfindliche Untergründe vor Beschädigungen. Eine im Niederhalter einsetzbare Bürstenreihe vereinfacht die Aufnahme von leichten Ladegütern, wie Laub und Silage. Erhöhte Schaufelseitenteile reduzieren die Transportverluste. Für Fragen steht die Firma Bressel und Lade Maschinenbau GmbH gerne zur Verfügung.

Video zu diesem Thema

Eifriger Sammler