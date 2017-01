HortiContact Tour kann mit großem internationalen Interesse rechnen

Kategorie: Verbände und Organisationen > Messen und Veranstaltungen

Dienstag den 03.01.2017

Mit der HortiContact Tour ist allem Anschein nach ein Volltreffer gelandet. Die erste Ausgabe der zweitägigen Tour für internationale Züchter ist schon nahezu ausgebucht. Für die letzten freien Plätze kann man sich jetzt noch auf horticontacttour.nl anmelden. Die Teilnahme an der HortiContact Tour ist gratis. Die Tour wird von HortiContact Gorinchem (vorher Tuinbouw Relatiedagen), der führenden Plattform für Gartenprofis in den Niederlanden, angeboten.

HortiContact Tour

Die HortiContact Tour von Dienstag, dem 14. und Mittwoch, dem 15. Februar 2017, führt zu mehreren Züchtern und Wissenszentren, um internationalen Züchtern die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet des niederländischen Unterglasanbaus vorzustellen. Das Programm beinhaltet einen praktischen und einen Seminar- und Messetag.

Am ersten Tag der HortiContact Tour (14. Februar 2017) werden die Teilnehmer einen Zuchtbetrieb und Forschungsstätten besuchen. Die Tour beginnt um 8.00 Uhr in Rotterdam. Der erste Zwischenstopp wird um 8.30 Uhr beim Tomatenzüchter Jami in Bleiswijk eingelegt. Danach werden wir um 10.30 Uhr die Wageningen University & Research (Abteilung Unterglasanbau) und das Delphy Improvement Centre besuchen. Beide wissenschaftlichen Institute stellen den Besuchern die neuesten Entwicklungen und Zuchtversuche vor.

Das Moderne Züchten

Nach einem Mittagessen macht sich die Gruppe um 13.30 Uhr auf den Weg zum Chrysanthemen-Züchter Arcadia in De Lier. Das Unternehmen hat im Jahr 2015 ein neues Gewächshaus in Betrieb genommen. Arcadia ist der Pionier auf dem Gebiet vom „Modernen Züchten“ und Pflanzengesundheit. Der letzte Praxisbesuch ist für 16.00 Uhr bei Sion Orchids, ebenfalls in De Lier, geplant. Das Unternehmen wird als innovativer Züchter von jungen Phalaenopsis angesehen. Sion Orchids ist international auf mehreren Kontinenten aktiv. Am Ende des Tages wird Ihnen ein Diner angeboten.

Seminar- & Messetag

Tag 2 verbleiben Sie in Gorinchem, 35 Kilometer von Rotterdam entfernt gelegen. Am Messestandort der HortiContact halten die Wissenschaftler der Wageningen University & Research fesselnde Vorlesungen: Ep Heuvelink über die faszinierende Welt der Pflanzenlehre (9.00 Uhr) und Frank Kempkes über das jüngste Projekt auf dem Gebiet des Unterglasanbaus, dem Wintersonnen-Gewächshaus (10.30 Uhr). Im Anschluss wird Ihnen ein Mittagessen angeboten.

Am Nachmittag kann ab 13.00 Uhr die Fachmesse HortiContact besucht werden, sie ist mit durchschnittlich 450 bis 500 Teilnehmern die größte und meistgeschätzte Kontaktmesse für den Unterglasanbau-Sektor in den Niederlanden. Am Ende des Tages bietet die Organisation ein „Walking Dinner“ an.

Kostenlose Teilnahme

Die HortiContact Tour ist ein Gemeinschaftsprojekt der Messe HortiContact (Dienstag, 14. bis einschl. Donnerstag, 16. Februar 2017 in der Evenementenhal Gorinchem), Uniglobe Westland Business Travel und dem In Greenhouses Magazine. Dank der Unterstützung verschiedener Sponsoren ist die Teilnahme an der HortiContact Tour gratis. Internationale Züchter müssen die Anreise und den Hotelaufenthalt selbst buchen. Über die Organisation können Interessenten die Hotelangebote und den Flughafentransfer nutzen.