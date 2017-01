German Design Award 2017 in Gold für Campus levis Modulsystem der Westeifel Werke

Kategorie: Stadtmöblierung

Montag den 09.01.2017

Die Freiraummöbelserie Campus levis Modulsystem der Westeifel Werke wird am 10. Februar in Frankfurt mit dem German Design Award in Gold prämiert. Das modular aufgebaute System ist in Zusammenarbeit mit dem Designbüro Wehberg in Hamburg entwickelt worden.

Freiraummöbelserie Campus levis Modulsystem (Foto: Westeifel Werke)

Das Ziel des German Design Awards ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Die Auszeichnung wird vergeben durch den Rat für Formgebung. Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und verfügt in Fachkreisen über ein hohes Ansehen. Die Jury kürt in jeder Kategorie nur einen Gold-Preisträger. Dieser besondere Titel wird nur an die Besten der Besten vergeben und steht für eine Spitzenleistung des internationalen Designs.

Die Serie Campus levis ist designorientiert und wurde speziell für die hohen Ansprüche in öffentlichen Freiräumen sowie auf Universitäts-, Schul- und Firmengeländen konzipiert. Individuelle und flexible Gestaltungswünsche sind leicht mit den Modulen realisierbar. Falls sich der Bedarf ändert, sind eventuelle Erweiterungen jederzeit möglich. Die Verpflegung von Schülern, Studenten oder Mitarbeitern nimmt einen immer größeren Stellenwert ein, für diesen Einsatzzweck werden geeignete Produkte benötigt. Die Bank- / Tischmodule in Reihenstellung eignen sich sehr gut für Mensa- und Gastronomiebereiche. Die entstehenden kommunikativen Sitzlandschaften laden zum Verweilen und zum Gespräch ein.

Die Fußkonstruktionen sind aus äußerst stabilem gekantetem Stahl mit einem Querschnitt von 9 x 1,2 cm als Schweißkonstruktion ausgeführt. Die Beschichtung erfolgt in einer hochwertigen fein strukturierten Oberfläche. Die Produkte sind in FSC-zertifiziertem Hartholz oder in Heimischem Holz erhältlich. Der FSC ist das einzige weltweit anerkannte Zertifikat für Produkte, die aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammen. Eine weitere Besonderheit ist es, dass die Produkte von einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten hergestellt werden.