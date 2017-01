Elektro-Geräteträger befreit Fußballfelder vom Schnee - effizient und emissionslos

Kategorie: Fahrzeuge > Winterdienst

Dienstag den 10.01.2017

Fußball ist ein Ganzjahressport, auch in der kalten Jahreszeit wird gekickt. So wie sich die Wintersportler in den Bergen allerdings über Schneefall freuen, so problematisch ist dieser für die Sportler auf dem (sonst) grünen Spielfeld. Dann hilft nur Schneeschippen – mühsam und zeitaufwendig wenn per Hand.

Elektro-Geräteträger (Foto: Aebi Schmidt Holding AG)

Auch der FC Wittenbach in der Region St. Gallen (CH) war auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Kunstrasen des Spielfeldes vor dem Training oder Liga-Spielen möglichst schnell und gründlich vom Schnee zu befreien.

Die Lösung: ein Aebi EC170 mit Frontbürste oder Schneeschleuder. In Zusammenarbeit mit Aebi Schmidt Schweiz testet der Verein den neuen Elektrogeräteträger von Aebi in der aktuellen Wintersaison auf Herz und Nieren. Mühsames Schneeschaufeln von Hand auf dem Kunstrasenfeld entfällt ab sofort. Auch abseits das Spielfeldes kann der Aebi EC zeigen was er kann, so zum Beispiel beim Schneeräumen rund um den Eingangsbereich oder auf dem Parkplatz.

„Die Aufmerksamkeit der Gäste und Besucher dürfte dem „Piloten" sicher sein" so Christoph Schönenberger, Verantwortlich für Anlagen & Dienste beim FC Wittenbach. „Alleine das futuristische Aussehen wird das ein oder andere Staunen hervorrufen. Noch spannender aber ist, dass das rund 400 kg schwere Raupenfahrzeug elektrisch angetrieben wird und somit keine Emissionen verursacht. Der Fahrer sitzt in einem heizbaren Sportschalensitz und steuert das Fahrzeug mit einem Joystick. Der Aebi EC 170 kann unterschiedliche Werkzeuge aufnehmen - in unserem Fall ist das eine Schneeschleuder, welche bei entsprechend hoher Schneemenge zum Einsatz kommen wird oder eine rotierende Bürste, welche bei geringer Schneemenge verwendet wird. Der Werkzeugwechsel ist ohne weiteres Zubehör möglich und mit wenigen Handgriffen erledigt."

Der 23 PS starke Elektroantrieb bietet dem Fahrer via Farb-Display vier Geschwindigkeitsstufen an. „Die Bedienung des Fahrzeugs ist sehr simpel und intuitiv. Zu Beginn konnten wir aufgrund der bescheidenen Schneemenge auf dem Grüntal Wittenbach nur Prinzipversuche machen", erklärt Christoph Schönenberger. „Überzeugt hat dabei schon einmal der Einsatz der Bürste. Das Fahrzeug hinterliess eine grüne Spur, ohne die Struktur oder Beschaffenheit des Kunstrasens zu beeinträchtigen - wie gewollt. Auch im Einsatz mit Schneefräse eine Woche später bei 15cm Neuschnee konnte sich das Ergebnis sehen lassen. Wir haben die Fräse dabei so eingestellt, dass noch eine dünne Schneeschicht auf dem Rasen liegen bleibt, um den Kunstrasen nicht zu beschädigen. Wir waren überrascht, wie kraftvoll sich das kleine Raupenfahrzeug durch die Schneemassen schiebt. Die Wurfweite des Schnees liegt bei rund 10 Metern. Nicht zuletzt macht es einfach richtig Spass mit dem Aebi EC170 zu arbeiten. Freiwillige zum Schneeräumen gibt es ab sofort genug."

Die neue, kompakte und flexible Art des Arbeitens

Der Aebi EC170 wird von einem effizienten 8.7 kWh Lithium-Ionen-Akku mit Energie versorgt und über zwei kraftvolle Elektro-Scheibenläufermotoren angetrieben. Das ermöglicht eine Spitzenleistung von 18 kW - bei null CO2-Emissionen. Der Akku verschafft dem Gerät einen optimal tiefen Schwerpunkt, der sich positiv auf das Fahr- und Arbeitsverhalten auswirkt. Die großen Aufstandsflächen der Raupenlaufwerke sowie das geringe Fahrzeuggewicht sorgen für einen minimalen Bodendruck und maximale Geländetauglichkeit. Die Anbaugeräte machen den Aebi EC zu einem wahren Multifunktionstalent rund ums Jahr. Egal ob Landschaftspflege mit Mulcher und Mähbalken, mit Laubbläser und Kehrbürste oder im Winterdienst mit Schneepflug oder Schneefräse.

Die Steuerung erfolgt mittels Daumen und Zeigefinger über einen Joystick. Der EC170 verfügt über eine europäische Straßenzulassung und ist daher als erster rein elektrischer Geräteträger im öffentlichen Straenverkehr einsetzbar. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. Der Überrollschutz sowie der Schalensitz mit 4-Punkt-Gurt und Permanentmagnet-Sicherheitsbremsen sorgen für höchste Sicherheit. Wo sinnvoll, kann der EC170 optional auch ferngesteuert eingesetzt werden.