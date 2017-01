Kategorie: Verbände und Organisationen > Messen und Veranstaltungen

Mittwoch den 11.01.2017

Blütenexplosion in den Blumenhallen

Das Motto „Blumenpracht & Waldidylle“ bekommt bei der Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 in den Blumenhallen einen besonderen Akzent. Im Geländeteil Arminiuspark können die Besucher zwischen Kongresshaus und Prinzenpalais zwölf Ausstellungen mit interessanten Themen rund um Blumen und Gärten erleben.

Blütenexplosion in den Blumenhallen (Foto: Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017)

Mit wechselnden Ausstellungen zu jahreszeitlichen Themen, bei denen Schnittblumen und Topfpflanzen mit floristischem Können arrangiert werden, zählen die Blumenhallenschauen zu den größten Attraktionen einer Gartenschau. Die Hallengestaltung erfolgt unter Regie des Gärtner- und Floristenmeisters Hans-Werner Roth, der für seine Arbeiten bereits vielfach ausgezeichnet worden ist.

Zum Auftakt gibt es bis zum 25. April ein Blütenmeer aus Azaleenblüten. Rhododendren und Freilandazaleen sowie Begleitgehölze und Stauden geben den Ton an. Die zweite Ausstellung vom 26. April bis zum 16. Mai trägt den Namen „Tropischer Blütenregen“, im Mittelpunkt stehen Orchideen und tropische Kostbarkeiten. Vom 17. bis zum 30. Mai geht es um blumige Oasen auf Balkon und Terrasse – mit wertvollen Anregungen für die Gestaltung des eigenen Balkons. Zur vierten Hallenschau vom 31. Mai bis zum 13. Juni gibt es unter dem Motto „ Wir sind Bunt und Kugelrund“ Hortensien und zu Kugeln geformte Gehölze. Geballte Blütenträume in Weiß, Blau und Rot sind die dominierenden Exponate. Das Thema der fünften Ausstellung vom 14. Juni bis zum 4. Juli lautet „Lebenskünstler Pflanze“. Hier stehen Pflanzen im Fokus, die sich besonderen Umweltbedingungen anpassen. Bei der sechsten Hallenschau vom 5. bis zum 18. Juli dreht sich alles um Rosen in unterschiedlichen Varianten.

Anschließend dominiert eine Farbe die nächste Ausstellung. Vom 19. Juli bis zum 1. August blüht alles in Blautönen. Kombinationen von Stauden, Gehölzen und Saisonpflanzen für Garten, Haus und Terrasse sind das zentrale Thema. Vom 2. bis 15. August lädt die Gartenschau zur „Sommerparty“ mit opulenten Sträußen aus Schnittblumen. Beim „Asienflair im Haus und Garten“ vom 16. August bis 5. September geben Bonsai, Bambus, Mini-Landschaften und Feng Shui den Ton an. Kräuter und Nutzpflanzen wie Kaffee, Kakao, Bananen, Feigen, Ananas, Oliven bestimmen in der Zeit vom 6. bis zum 19. September. Unter dem Motto „Erika, der Herbst ist da“ schmücken vom 20. September bis zum 6. Oktober Birken, Kiefern und Wachholder, Moose und Gräser die Halle. Den Abschluss bildet die Ausstellung „Die Früchte des Herbstes genießen“ ab dem 7. Oktober. Der Schwerpunkt liegt bei Früchten und Gemüse zum Erntedank: Äpfel, Birnen, Kürbisse, Kartoffeln und mehr.

Die Blumenhallenschauen werden im Geländeteil Arminiuspark auf dem Parkplatz des Kongresshauses stattfinden. Der Aufbau der insgesamt 800 Quadratmeter großen Zelte erfolgt im März 2017.