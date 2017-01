Pervia® Deco von CEMEX - der Dränbeton für den Galabau-Profi

Kategorie: Baustoffe und Bauteile

Mittwoch den 11.01.2017

Mit dem Dränbeton Pervia® Deco eröffnen sich im Garten- und Landschaftbau neue Spielräume bei der Gestaltung von Wegen und Flächen. Der wasserdurchlässige Pervia® Deco von der CEMEX Deutschland AG lässt das Regenwasser ungehindert versickern. So können die unterschiedlichsten Bauprojekte realisiert werden ohne Fläche zu versiegeln.

Pervia® wird in gleichbleibender Qualität im Transportbeteonwerk produziert. (Foto: CEMEX Deutschland AG / Annette Lüning) Der Dränbeton kann unterschiedlich eingefärbt werden: Hier ein Fußgängerweg aus rot eingefärbtem Pervia® Deco. (Foto: CEMEX Research Group AG, Schweiz) Die Verarbeitung des Betons kann mit den üblichen Einbautechnologien des Handeinbaus erfolgen. (Foto: CEMEX Deutschland AG / Annette Lüning)

Die Einsatzgebiete von Pervia® Deco sind vielfältig: Der Baustoff eignet sich für Wege- und Aufenthaltsflächen in Gärten und Parks, für Grundstückseinfahrten und Hofflächen. Eine innovative Möglichkeit zur Verwendung von Pervia® Deco ist die Nutzung als Untergrund für Gewächshäuser. Überschüssiges Wasser, das beim Gießen der Pflanzen auf den Boden trifft, kann sofort im Untergrund versickern. Als Umrandung von Gartenteichen und Poolanlagen kann der offenporige Beton ebenfalls genutzt werden: Er sorgt dafür, dass überlaufendes Wasser direkt versickert – bei Bedarf mit einer Leistung von bis zu 100 l/m² pro Stunde. Im Bereich von Sportanlagen und Golfplätzen eignet sich der Baustoff gut für die Herstellung von Verbindungswegen. Die Konsistenz ist so eingestellt, dass der Beton auch bei geneigten Flächen und in hügeliger Landschaft verwendet werden kann. Wo immer der neue Baustoff der CEMEX Deutschland AG zum Einsatz kommt, bewirkt er eine Rückführung des Regenwassers in das Grundwasser und verbessert so die Grundwasserneubildung.

Was macht das Besondere von Pervia® Deco aus?

Der im Merkblatt „Dränbetontragschichten“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen geforderte Hohlraumanteil von mindestens 15 % Volumengehalt wird durch die Verwendung einer Gesteinskörnung mit eng begrenzter Korngröße erzielt. Durch die ähnliche Größe der Körner lassen sich diese nicht vollständig dicht packen. Der erzielte Effekt: Die Gesteinskörner sind nach dem Mischen des Betons nur an den Kontaktstellen miteinander verbunden. Die Offenporigkeit wird durch ein spezielles Zusatzmittel unterstützt, das – abgestimmt auf die eingesetzten Rohstoffe – von der CEMEX Admixtures GmbH entwickelt wurde. Auf diese Weise entstehen die gewünschten Hohlräume, durch die das Wasser versickert. Die Herstellung des Baustoffs im Transportbetonwerk sichert eine hohe Gleichmäßigkeit des Produkts.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Mit Pervia® Deco lassen sich individuelle Formen verwirklichen, er fügt sich so besonders harmonisch in die Garten- und Parkgestaltung ein. Durch die Zugabe von Pigmenten kann der Baustoff in verschiedenen Farben produziert werden, um gezielt Akzente in Gartenbereichen zu setzen.

Einbau und Nachbehandlung

Pervia® Deco kann mit dem Fahrmischer direkt an den Einbauort geliefert werden. Beim Einbau von Pervia® Deco arbeitet man die einzelnen Abschnitte „frisch an frisch“. Dies sollte bei Lufttemperaturen von +5° C bis +30° C geschehen. Harke oder Schaufel genügen zur Verteilung, das Glätten erfolgt beispielsweise mit Rüttelbohlen, oder der Beton wird einfach mit einem Holzbrett abgezogen. Wie alle Betonbauteile zeichnet sich dieser spezielle Baustoff für den Galabau durch eine lange Lebensdauer aus.

Die Nachbehandlung der mit Pervia® Deco hergestellten Flächen beginnt unmittelbar nach dem Einbau. Ziel ist der Schutz vor Niederschlägen und vor zu schnellem Austrocknen. Es ist ausreichend lange, aber mindestens drei Tage nachzubehandeln. Nachbehandlungsmaßnahmen können sein: Abdeckung mit Folien, wasserhaltende Abdeckungen, z.B. feuchter Vliesstoff, ständiges Feuchthalten der Flächen wärmehaltende Abdeckungen bei kühler Witterung oder bei einer raschen Abkühlung der Flächen.

Dauerhaft und ökologisch

„Der Dränbeton Pervia® Deco verbindet die positiven Eigenschaften von Beton wie Langlebigkeit und Formbarkeit mit weiteren ökologischen Vorteilen“, fasst Norbert Nehls, Senior Manager Product Development & Product Management bei der CEMEX Deutschland AG, zusammen. „ Die umfangreichen Laborversuche haben wir in Kooperation mit unserem Forschungszentrum, der CEMEX Research Group AG in der Schweiz, durchgeführt. So ist ein Dränbeton entstanden, mit dem wir die Versiegelung von Flächen vermeiden und das Grundwasser schützen können.“

Weitere Informationen zu unserem Baustoff Pervia® finden Sie online (siehe Link).