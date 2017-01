Bundestagung der Friedhofsgärtner: „Wir gestalten Zukunft!“

Kategorie: Verbände und Organisationen

Die Bundestagung der Friedhofsgärtner vom 9. bis 12. Januar 2017 in Lübeck stand unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft!“. Neben den Wahlen, Diskussionen und Beschlüssen wurde dem Thema Ausbildung viel Aufmerksamkeit gewidmet. Zudem bot ein kulturelles Rahmenprogramm bestehend aus dem Besuch im europäischen Hansemuseum sowie einer Stadtführung samt Rathausempfang durch Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe ausreichend Raum für Austausch und Begegnung.

In seinem Grußwort stellte Hartmut Weimann die Friedhofsgärtner als wachsende Sparte im ZVG heraus. Andreas Lohff appellierte an die Tagungsteilnehmer, weiterhin gemeinschaftlich an Zielen und Projekten zu arbeiten. (Fotos BdF, Bonn)

Mit ihrer Tagung legten die Friedhofsgärtner den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2017. Die im Amt bestätigte BdF-Vorsitzende Birgit Ehlers-Ascherfeld machte in ihren Schlussworten ihre Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit deutlich und sagte: „Es ist spürbar, dass wir alle viel Motivation aus dem vergangenen BdF-Jubiläumsjahr mit all seinen erfolgreichen Projekten schöpfen. In den letzten Tagen wurden die Weichen für ein ebenso erfolgreiches IGA-Jahr gestellt“.

Im Rahmen des Jahresrückblicks auf 2016 evaluierten die Tagungsteilnehmer zunächst den Erfolg abgeschlossener Projekte. Im Mittelpunkt standen dabei viele Marketingprojekte, wie die Umsetzung der BdF-Webseite oder die BdF-Jubiläumsaktion „Gräber bewegen“. Beim Ausblick auf 2017 standen Projekte rund um die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2017 in Berlin im Zentrum. Dabei lag ein Schwerpunkt auf dem neuen Konzept „NaturRuh“, welches erstmals auf der IGA 2017 einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wird. Die Grundidee der neuen Gestaltungsform ist es, ökologisch nachhaltige Grabgestaltung auf Friedhöfen anzubieten.

Die Ausstellungsbevollmächtigte der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG), Renate Behrmann, ergänzte den Ausblick auf die IGA, in dem sie über den aktuellen Entwicklungsstand des gesamten IGA-Geländes berichtete. Dabei ging sie besonders auf den Ausstellungsteil „Friedhof und Denkmal“ mit seinen 90 Ausstellungsgräbern ein.

Hartmut Weimann, Vizepräsident des Zentralverbandes Gartenbau e.V. (ZVG), betonte in seinem Grußwort, dass die Friedhofsgärtner eine wichtige Säule und wachsende Sparte im ZVG darstellen und appellierte daran, sich im Verband zu engagieren. Er stellte auch die hohe Bedeutung der verbandlichen Arbeit des ZVG heraus und wies auf die erfolgreiche Zusammenarbeit aller Fachbereiche hin. Andreas Lohff begrüßte als Präsident des Gartenbauverbandes Nord e.V. die Teilnehmer in seiner Heimatstadt und blickte zurück auf die Entwicklung bei den Bestattungen seit der letzten Bundestagung der Friedhofsgärtner in Lübeck im Jahr 1980. Als Fazit machte er deutlich, dass man als Gemeinschaft stark ist und so gemeinsam auf die Veränderungen reagieren kann. Dirk Eberlein, Vorsitzender der Landesfachgruppe der Friedhofsgärtner im Landesverband Gartenbau Nord e.V., lenkte in seiner Begrüßung die Aufmerksamkeit gezielt auf Lübeck.

Die Bundestagung wurde gemeinsam mit der Landesfachgruppe der Friedhofsgärtner des Gartenbauverbandes Nord e.V sowie den Dauergrabpflegeorganisationen im Verbandsgebiet aus Lübeck, Hamburg und Kiel organisiert und durchgeführt.