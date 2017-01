Kategorie: Allgemeines

Montag den 16.01.2017

CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH: Wechsel in der Geschäftsführung

In der Nachfolge von Jörg Sudhoff übernimmt Dr. Benjamin Schutte zum 1. März 2017 die Position des Geschäftsführers Vertrieb und des Sprechers der deutschen CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH (CVG).

Dr. Benjamin Schutte Jörg Sudhoff (Fotos: CLAAS KGaA mbH)

Dr. Benjamin Schutte ist seit 2006 in der CLAAS Gruppe tätig und leitete bisher den Vertrieb und das Marketing der EASY Produkte sowie den Verkauf der Traktoren in der CVG.

Der bisherige Sprecher des dreiköpfigen Gremiums, Jörg Sudhoff, wird ab 1. März 2017 die Position des Regionalgeschäftsführers für den Vertrieb in Mitteleuropa übernehmen. Jörg Sudhoff trat 1995 in die CLAAS Gruppe ein, wurde 2008 Verkaufsleiter Erntemaschinen und Teleskoplader in der CVG und gehört seit 2011 zur Geschäftsführung der deutschen Vertriebsgesellschaft.

Der derzeitige Regionalgeschäftsführer Mitteleuropa, Uwe Lütkeschümer, wird am 1. März 2017 nach 32-jähriger Tätigkeit bei CLAAS und Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand treten.