Grüne Branche in Zahlen - IVG veröffentlicht Jahresbericht

Kategorie: Verbände und Organisationen

Dienstag den 17.01.2017

Pünktlich zum Beginn der neuen Gartensaison bringt der Industrieverband Garten (IVG) e.V. seinen aktuellen Jahresbericht 2017 auf den Markt. Darin zu finden: Umfangreiches Zahlenmaterial zur Entwicklung der Grünen Branche sowie eine Zusammenfassung der Kernprojekte, die die Verbandsarbeit auszeichnen.

IVG Jahresbericht

Auf mehr als 40 Seiten findet der Leser beispielsweise aktuelle Umsatz- und Absatzzahlen aus dem vergangenen Jahr, eine Einordnung des Gartens als Bestandteil des Freizeitmarktes oder einen Überblick der anstehenden IVG Veranstaltungen für 2017.

„Im Jahresbericht informieren wir zu den Themen der Grünen Branche, die Bestandteil der IVG Verbandsarbeit sind. Wir möchten Mitglieder und Nicht-Mitglieder inspirieren und stets auf dem neusten Stand halten. Zielgruppe sind sämtliche Marktteilnehmer – vom Hersteller über Handel und Medien bis hin zu Behörden“, so Johannes Welsch, Geschäftsführer des IVG. Deshalb enthält der neue Jahresbericht unter anderem einen Einblick in die aktuellen Projekte der einzelnen Fachabteilungen des Verbandes. Auch seine Kernkompetenzen werden vorgestellt sowie die Pläne und Ideen für das Jahr 2017.

Kostenlos: IVG Jahresbericht 2017

Der IVG verteilt seinen Jahresbericht im Rahmen der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) vom 24. bis 27. Januar 2017 in Essen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich am Stand des Verbandes in der Galerie, Stand 21, ihr Exemplar persönlich abzuholen. Darüber hinaus können die Berichte kostenlos in der IVG Geschäftsstelle per Mail an verband(at)ivg.org bestellt oder hier als PDF heruntergeladen werden (Siehe Link).