Neuer Vertriebsleiter bei Manitou Deutschland

Kategorie: Allgemeines

Dienstag den 17.01.2017

Helgo Koch ist seit 1. Januar 2017 neuer Vertriebsleiter der Manitou Deutschland GmbH. Er verantwortet den Vertrieb der Marken Manitou, Gehl und Mustang in Deutschland, Österreich und der Schweiz und berichtet direkt an den Geschäftsführer.

Helgo Koch (Foto: Manitou Deutschland)

Der Werdegang von Helgo Koch ist durch seine Leidenschaft für Technik geprägt. Der gebürtige Rheinländer war unter anderem weltweit als Servicetechniker unterwegs, bevor er als Produktmanager für Hydraulikbagger und Vertriebsleiter für Straßenfräsen leitende Positionen bekleidete.

Die Chancen bei der Manitou Group sieht er unter anderem in der Vielseitigkeit, mit der die Gruppe sich aufstellt: „Die Manitou Group weiß, was ihre Kunden brauchen und bietet als Full-Liner alle Lösungen rund um Materialhandling an. Das ist die beste Voraussetzung, um gemeinsam mit Mitarbeitern und Händlerschaft aktiv den Markt bearbeiten zu können. Bau, Landwirtschaft, Industrie und Vermieter nachhaltig zufrieden zu stellen, das ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue."

Helgo Koch, Jahrgang 1964, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Mit seiner Familie geht er leidenschaftlich gerne wandern und campen.