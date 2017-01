Kategorie: Baustoffe und Bauteile

Donnerstag den 19.01.2017

Auszeichnung für Kebony Holz auf der BAU 2017 in München

Mit einem neuen Slogan, einem neuen Stand und hoch motiviert war das Team von Kebony zum ersten Auftritt in München angereist. Und überraschend kurzfristig bewahrheitete sich der selbst gewählte Leitgedanke „Die Zukunft ist aus diesem Holz!“. Am Abend des ersten Messetages befand eine hochkarätig besetzte Jury:

Team von Kebony (Foto: Kebony)

Kebony ist absolut preiswürdig und zeichnete das Unternehmen für das Produkt „Kebony Clear Fassade“ im Rahmen des „Innovationspreis ARCHITEKTUR & BAUWESEN“ aus. Deutschlandchef Marcell Bernhardt dazu: „Es macht uns unheimlich stolz, wie hervorragend Kebony hier auf der Messe aufgenommen wird – die zahlreichen Gespräche bestätigen unseren geballten Einsatz hier. Der Preis gibt es natürlich noch mal einen zusätzlichen Schub für dieses Jahr, in dem wir wirklich viel vorhaben!“ Anlässlich der Messe BAU 2017 hatten die Architektur-Fachzeitschriften AIT und xia Intelligente Architektur in Kooperation mit der Messe München zum 13. Mal den Preis ausgelobt.

Insgesamt hatten sich 59 Unternehmen mit 82 Produkten beworben. Der Wettbewerb wurde mit der Absicht initiiert, unter den am Markt angebotenen Produkten diejenigen zu prämieren, die in besonderem Maße den Ansprüchen und Belangen von Architekten entsprechen. Kriterien bei der Beurteilung sind die funktionale und gestalterische Qualität und die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten. Alle ausgezeichneten Unternehmen werden am Stand des „Innovationspreises“ ausgestellt (EO.02/05/07).

Was machen Architekten, wenn sie Baumaterialien wählen? Geht es um Nachhaltigkeit, ist meist Holz eine bevorzugte Wahl. Für direkt bewitterte Fassaden oder Dachkonstruktionen erfordern insbesondere anspruchsvolle Designs allerdings eine hohe Dauerhaftigkeit und eine gute Dimensionsstabilität der gewählten Holzart. Dann ist der Moment für Kebony gekommen. Insbesondere dort, wo Maßhaltigkeit und Dauerhaftigkeit ein Thema ist, zeigt Kebony-Holz was es kann. Infolge der Veredelung quillt und schwindet es kaum noch.

Bisher haben vor allem skandinavische Architekten gefallen an der neuen Holzart gefunden und zeigen, dass man daraus mehr als nur Schwedenhäuser bauen kann. Ob ein Bootshaus am Fjord oder eine Herberge auf dem kalten Fjell, Kebony trotzt jedem Klima. Abgesehen vom kalten Klima des Nordens, ist Kebony auch schon auf den Seychellen und auf Hawaii zum Einsatz gekommen und beweist auch dort seine Dauerhaftigkeit. In Deutschland kam Kebony Clear zuletzt bei der Fassade vom Elbstrand Resort Krautsand zum Einsatz.

Eine Jury namhafter Architekten und Innenarchitekten hatte über die architektonische Qualität der Einreichungen zu entscheiden: