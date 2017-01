HINOWA Minidumper - Innovative Helfer auf der Baustelle

Kategorie: Baustellen und Bauhöfe

Montag den 23.01.2017

Hinowa Minidumper sind kleine Raupentransporter der Extraklasse. Die Modellpalette der Hinowa Dumper, mit 7 verschiedenen Grundmodellen, reicht von 400 bis 2.500kg Zuladung.

Minidumper Wirtschaftlicher Materialtransport (Fotos: Hesse GmbH)

Wirtschaftlicher Materialtransport - ohne Handarbeit

Die Modelle mit einer Zuladung bis zu 1.100kg können aufgrund der geringen Abmessungen jede Norm-Tür passieren. Somit kann die Maschine auch in angelegten Gärten eingesetzt werden ohne Zäune zu demontieren. Durch die niedere Bauhöhe sind auch Obstbäume oder Durchfahrten kein Hindernis.

Neben dem eigentlichen Einsatzzweck eines herkömmlichen Dumpers, können die Hinowa Dumper mit der stabilen Selbstladeeinrichtung in Verbindung mit dem überaus leistungsfähigem Raupenantrieb auch Erdbewegungsarbeiten ausführen. So ist z.B. das Abtragen der Rasenschicht und ein anschließendes Ausgraben eines Flächenfundamentes eine Leichtigkeit für diese Maschine.

Die Vorteile gegenüber eines Laders oder Minibaggers liegen auf der Hand: Aufgrund der kurzen und schmalen Bauweise der Maschinen ist auch bei geringsten Platzverhältnissen ein wirtschaftlicher Einsatz möglich. Das über die Ladeschaufel aufgenommene Material wird in der Kippmulde zwischengelagert. Anschließend kann dieses auch über längere Fahrstrecken wirtschaftlich transportiert werden. Ist der Dumper mit einer Hochkippvorrichtung ausgestattet, kann der Inhalt direkt auf einem LKW oder in einen Container gekippt werden. Auch ungeübte Bediener können problemlos eine ebene Fläche ausschachten.

Soll das Fundament mit Kies, Schotter oder Beton aufgefüllt werden, kann natürlich dieses Material auch gleich mit dem Dumper zur benötigten Stelle transportiert werden.

Die Kosten für den Transport von mehreren schwereren Geräten können eingespart werden. Auch kann in den meisten Fällen eine Beschädigung des Untergrundes vermieden werden, da das Einsatzgewicht der Maschine auf die großen Auflageflächen der Gummiraupen verteilt wird.

Erhöhung der Maschinenauslastung durch das Schnellwechselsystem - Kosteneinsparung

Durch das patentierte Schnellwechselsystem ist es möglich, in wenigen Minuten zwischen verschiedenen Aufbauten zu wechseln. Die abwechslungsreiche Produktpalette an Wechselgeräten, kann die Arbeit auf der Baustelle erheblich erleichtern. Durch die Multifunktionalität ist eine hohe Auslastung des Grundgerätes gewährleistet, was eine rasche Amortisation der Anschaffungskosten zur Folge hat.

So kann z.B. ein Fahrgestell mit Selbstlademulde mit wenigen Handgriffen zu einem Kettenlader für Erdbohrarbeiten umgebaut werden.

Aufgrund der einfachen Bedienung, dem vielfältigem Einsatz sowie des leichten Transportes, werden die HINOWA Dumper im GALABAU als auch in der Vermietung erfolgreich eingesetzt.