Ausbildungsförderwerk startet neue Werbekampagne

Kategorie: Verbände und Organisationen > Aus- und Weiterbildung

Donnerstag den 26.01.2017

Von A, wie Anzeigen, über M, wie Messestände, bis Z, wie Zeitungsartikel - mit Beginn des Jahres 2017 ist die neue Nachwuchswerbekampagne des AuGaLa ins Rennen um den mehr und mehr begehrten Nachwuchs gegangen.

Werbekampagne Ausbildungsförderwerk (Foto: AuGaLa)

Die vom Ausbildungsförderwerk Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (AuGaLa e. V.) initiierte Kampagne steht allen ausbildungsumlagepflichtigen Unternehmen kostenlos zur Verfügung, um die Fachkräfte der Zukunft gezielt anzusprechen – ob junge Männer oder junge Frauen. Denn Erneuerung ist ein Muss, das gilt mehr denn je für die Werbung in der schnelllebigen Medienwelt, vor allem, wenn es um die Begeisterung der Jugend geht. Nach langer, intensiver, kreativer – sowie wissenschaftlich gestützter – Vorbereitung ist die neue Nachwuchswerbekampagne des Ausbildungsförderwerkes für die Unternehmen des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaues nun ins Rennen gegangen. Ende Januar werden bundesweit alle aktiv ausbildenden Betriebe per Postversand mit wichtigen Informationen und Daten versorgt.

Das werbliche Handwerkszeug – deutschlandweit „frei Haus“ geliefert

Mehr als 3.000 Betriebe erhalten Post von August Forster, dem Vorsitzenden des AuGaLa, mit allen wesentlichen Angaben, die ihnen kostenfrei das „Rüstzeug“ an die Hand geben, um die neue Kampagne im Sinne ihrer betriebseigenen Nachwuchsgewinnung nutzen zu können. In der Mappe „Geben Sie Perspektiven. Nachwuchswerbung im Garten- und Landschaftsbau“ findet sich alles, was Unternehmen brauchen, um eine zukunftsgerichtete Fachkräftesicherung zu realisieren. Die Broschüre „Den Nachwuchs begeistern“ fasst die wesentlichen Merkmale der Kampagne zusammen und zeigt auf, welche Motive und Individualisierungen zur Verfügung stehen. Die Broschüre „Anzeigen-Katalog“ gibt einen Überblick über den richtigen Einsatz der Kampagne. Und die in der Mappe einliegende USB-Karte bietet – kostenfrei – alle notwendigen Daten und Elemente für den eigenen Einsatz, den des Grafikers oder der Druckerei.

Gigabytes für die Gewinnung des Nachwuchses

Von der Gestaltungsrichtlinie bis zu den rechtlichen Rahmenbedingungen – auf dem digitalen Speichermedium finden Anwender alles, was sie für die Nutzung der neuen Nachwuchswerbekampagne brauchen. Hier stehen nicht nur die fünf neuen Anzeigenmotive in diversen Formaten zur Verfügung, hier finden sich auch die Grundlagen zur Individualisierung für die Betriebe: Farben, Schriften, Raster …

Bundesweit ein einheitlicher Look

Von Schleswig-Holstein bis Baden-Württemberg, von Nordrhein-Westfalen bis Sachsen – bereits Ende 2016 startete die Produktion der neuen Informationsmaterialien, Messe-Ausstattungen und Werbemittel, damit die zahlreichen Aktionen der zwölf dem AuGaLa angeschlossenen Landesverbände auf den Berufsmessen in der ganzen Republik einen einheitlichen Auftritt aufweisen.